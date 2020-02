Rob Kardashian «se sentait triste» pour le rêve de sa fille après sa rupture avec Blac Chyna

Rob Kardashian n’a pas été dans l’émission de sa famille depuis un moment. Le seul frère masculin de Kardashian a pris du recul par rapport à Keeping Up with the Kardashians pour se concentrer sur l’amélioration de lui-même, mais cela ne signifie pas qu’il a pris une pause dans le drame.

La vie de Kardashian est sans doute la plus dramatique de tous ses frères et sœurs. Presque tous ses problèmes découlent de sa relation avec Blac Chyna. Les deux n’ont été ensemble que pendant environ un an.

Ils ont rompu en février 2017, mais les retombées de leur scission se poursuivent. Kardashian ne se soucie pas du drame – son seul regret est que sa fille Dream doive en souffrir aux côtés de ses parents.

Rob Kardashian se sent mal pour ce que Dream vit

Étant donné que Kardashian n’est plus à la hauteur des Kardashian, il est difficile de savoir ce qu’il pense de sa rupture avec Chyna. Des documents judiciaires récemment découverts ont jeté beaucoup de lumière sur l’état d’esprit de Kardashian après la séparation. Ce qu’il a à dire est navrant.

Il s’avère que Kardashian essayait vraiment de faire fonctionner les choses pour Dream. Il a imaginé élever Dream dans une maison biparentale et a travaillé dur pour en faire une réalité, même lorsque les choses devenaient litigieuses entre lui et son partenaire.

Selon Kardashian: «Je veux seulement un enfant avec une seule femme, donc je vais donner une chance à cette femme. Mais, vous savez, ça n’a jamais – ça ne s’est jamais réconcilié. Ça a empiré. Tout a simplement empiré. »

Quand Kardashian dit que les choses ont empiré, il ne plaisante pas. La police était impliquée et des accusations volent des deux côtés. Pourtant, son objectif principal est sa fille.

La déposition de Rob Kardashian est déchirante

Kardashian travaille aussi dur que possible pour être un bon parent de Dream, malgré ce qui se passe avec Chyna. Il se sent mal de ne pas pouvoir lui donner la vie qu’il a imaginée, et peu importe ce qui se passe entre lui et Chyna, sa seule préoccupation est pour Dream.

Selon Kardashian, quand il a réalisé que les choses allaient vers le sud entre lui et Chyna, il s’est seulement «senti triste» pour son «bébé». C’est adorable, surtout compte tenu de ce que Kardashian a vécu avec Chyna.

La déposition en question concernait un cas d’agression et de batterie. Kardashian allègue que Chyna l’a attaqué au domicile de sa sœur Kylie Jenner en décembre 2016.

Le procès a été déposé en septembre 2017, près d’un an plus tard. C’est parce que Kardashian et Chyna essayaient toujours d’arranger les choses après l’agression présumée.

Les deux ont officiellement rompu en février 2017. Ils se voient toujours beaucoup, car ils ont tous deux des affaires en cours les uns contre les autres devant les tribunaux.

Le drame de Rob Kardashian avec Blac Chyna ne se terminera pas de sitôt

Blac Chyna | Images PG / Bauer-Griffin / GC

L’affaire de Kardashian contre Chyna pour agression n’a pas encore été résolue. Selon l’équipe juridique de Chyna, les accusations sont complètement fabriquées.

Jenner a également accusé Chyna d’agression, mais cette affaire a été classée lorsque Jenner ne voulait pas être déposée. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Jenner a peut-être refusé d’être interrogée sous serment, mais Chyna et son équipe affirment que c’est une preuve évidente de l’innocence de Chyna.

L’avocat de Chyna est catégorique: les accusations de Kardashian iront de la même manière. «Chyna a déjà réussi à faire en sorte que Kylie Jenner laisse tomber son faux [suit] contre Chyna en mars 2018 après que Kylie a refusé de s’asseoir pour sa déposition et a refusé de répondre aux questions sous serment. ”

L’avocat a déclaré que l’affaire Kardashian serait classée un jour maintenant.

Chyna a son propre dossier contre Rob. Elle l’a accusé d’avoir publié des photos porno de vengeance d’elle en juillet 2017. Son dossier contre lui devrait être porté devant les tribunaux plus tard cette année.

Ensuite, elle prévoit d’affronter Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloe Kardashian et Kylie Jenner. Chyna prétend avoir arrêté E! de ramasser la saison deux de Rob & Chyna. Son action en justice contre eux devrait également être jugée.

Rob Kardashian est probablement encore triste pour Dream sur ce qui se passe avec Chyna. Cependant, il ne prend pas de place dans la vie de sa fille. Il la poursuit pour la garde totale de Dream.