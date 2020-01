Rob Liefeld dit que le film X-Force aurait été publié cet été

Le créateur de Deadpool, Rob Liefeld, a déclaré que le film X-Force serait sorti cet été.

Ce n’est plus un secret que l’acquisition de Fox par Disney a fait de nombreuses victimes. Bien que nous ne sachions pas combien de films X-Men Fox avait prévu, ils ont tous plus que probablement reçu la hache pour que Kevin Feige et Marvel Studios puissent commencer à travailler pour amener l’équipe emblématique dans l’univers cinématographique Marvel. L’une de ces victimes était le film X-Force.

X-Force devait être écrit et réalisé par le créateur de Netflix Daredevil, Drew Goddard, avec Ryan Reynolds, Josh Brolin et Zazie Beetz, tous apparemment de retour sous le nom de Deadpool, Cable et Domino. Malheureusement, le film X-Force ne devrait pas se produire de si tôt, voire pas du tout, en raison de l’acquisition de Disney. Mais, selon le créateur de Deadpool, Rob Liefeld, le film devait sortir beaucoup plus tôt que ce que nous aurions pu penser autrement.

En discutant de la série X-Force sur Twitter, le créateur de Deadpool, Rob Liefeld, a révélé que l’adaptation du film aurait été publiée à l’été de cette année:

Il serait publié cet été si Fox n’avait pas été vendu. Gagnez-en, perdez-en. En espérant que Sony conserve tous leurs trucs Spidey. Éloigne certains territoires de tout ce qui est familial. https://t.co/YVpqkBIl8j

– robliefeld (@robertliefeld) 12 janvier 2020

X-Force de Rob Liefeld était une série qui a fait ses débuts en 1991 en tant que spin-off de la série New Mutants. Le premier numéro était, à l’époque, la bande dessinée individuelle la plus vendue de tous les temps avant d’être battu par les X-Men # 1 de Jim Lee. L’équipe a fait ses premiers débuts en direct dans Deadpool 2 où Deadpool a réuni une équipe pour essayer d’arrêter Cable. La plupart des X-Force ont connu une fin tragique et horrible peu de temps après leur introduction grâce à une mauvaise planification de la part de Deadpool. Mais il semble que Fox était, à un moment donné, déterminé à ramener l’équipe mutante de Rob Liefeld en action réelle et il serait venu au cinéma cet été.

Que pensez-vous tous du Tweet de Rob Liefeld? Aimeriez-vous avoir vu un film X-Force en salles cet été? Que pensez-vous de l’équipe de Rob Liefeld? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Source: Twitter

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale unie s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu’Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!