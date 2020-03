Rob Liefeld révèle quels héros Deadpool devrait interagir avec le MCU

Le plus grand point d’interrogation autour Dead Pool après l’acquisition du personnage par Disney ainsi que de nombreux autres super-héros, une propriété classée R peut-elle s’intégrer dans un monde PG-13? Et malheureusement, nous n’avons pas encore tout à fait notre réponse à cela.

La star Ryan Reynolds a rencontré Kevin Feige et Marvel à propos de l’avenir du personnage et il est particulièrement désireux d’impliquer le créateur de Deadpool, Rob Liefeld, à certains titres. Feige est apparemment un peu résistant à cela et veut également garder le MCU un monde familial. Surtout à la suite du flop Birds of Prey.

Mais qu’en est-il de l’opinion de Liefeld sur le MCU et où se situe Deadpool? Eh bien, lors d’une soirée en direct pour le premier film avec Comicbook.com, il a parlé de qui il aimerait voir interagir avec le Merc With a Mouth et a dit ce qui suit:

“En ce moment, nous avons Thor qui est toujours là. [Chris] Hemsworth, c’est ça? Et nous avons [Mark] Ruffalo comme Hulk. Nous avons toujours Ant-Man, non? Et puis les Gardiens des Personnages de la Galaxie … Je veux dire, Star-Lord et Deadpool seraient extrêmement drôles ensemble et parce que Deadpool a eu toute une série dans l’espace appelée Deadpool Corps, cela ne lui serait pas étranger. “

Quiconque peut aller de pair avec Wade Wilson pour parler a mon vote. Star-Lord est probablement le premier choix. Rappelez-vous la première fois que vous l’avez vu interagir avec Tony Stark dans la bande-annonce d’Infinity War? C’est ce que j’attendais le plus avec ces deux derniers films Avengers. Les interactions entre des personnages qui ne s’étaient pas rencontrés auparavant.

Cliquer pour agrandir

Tous les Gardiens de la Galaxie seraient fantastiques, cependant. Imaginez la conversation avec Rocket? Ou Groot? Ou Drax? Au-delà de cela, une interaction que Liefeld aimerait voir en raison de l’endroit où cela pourrait conduire est entre Deadpool et Hulk.

“Ma préférence personnelle serait de le voir avec Ruffalo”, a déclaré Liefeld. “Ce serait formidable s’il frustrait tellement Smart Hulk qu’il se tournait à nouveau vers” Angry “Hulk et venait de perdre sa merde parce qu’évidemment, Deadpool allait se mettre sous la peau de tout le monde.”

Deadpool est un agent du chaos et causera des problèmes où qu’il se trouve, donc peu importe où ils l’ont mis. Le MCU est déjà amusant et plaisant grâce à des personnages comme Iron Man et maintenant Thor, donc la dynamique de quelqu’un de radicalement nouveau et différent ne va pas bouleverser les choses de façon spectaculaire. Il s’agit simplement de quelques mots de quatre lettres entrant dans l’équation.

Mais Liefeld a quelques idées, et si Marvel veut Dead Pool pour travailler à l’intérieur du MCU, alors ils devraient probablement écouter l’homme qui a créé le personnage.