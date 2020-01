Rob Zombie’s 3 From Hell Headed to Shudder Le mois prochain

Rob Zombie n’est pas sollicité pour trois séquences 3 De l’enfer sera disponible pour regarder sur le service de streaming d’horreur Shudder le mois prochain, avec le film atterrissant sur la plate-forme le 13 février.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, la photo est une suite des retours de grindhouse House of 1000 Corpses et The Devil’s Rejects, reprenant la finale de ce dernier qui a vu les trois membres survivants du clan meurtrier de Firefly mourir dans une grêle de balles, après que Zombie ait changé d’avis au sujet de les tuer sans équivoque pour éviter toute possibilité de suite.

Ils survivent à leurs multiples blessures par balle et à une chance «million contre un» de subir une opération chirurgicale, le film manquant une occasion de vraiment embrasser les connotations de son titre en les faisant survivre en raison de leur méchanceté telle que les enfers eux-mêmes les ont crachés reculer. Après que le capitaine Spaulding soit exécuté, Otis et Baby finissent par s’échapper de prison et avec l’aide du demi-frère d’Otis, jusqu’ici non mentionné, le trio se lance dans un autre déchaînement à travers la campagne jaillissant de la philosophie nihiliste de la morue et tuant sur des caprices dénués de sens. Cela les voit traquer et assassiner des gens parce que c’est tout ce pour quoi ils sont bons, malgré les héros anti-établissement que Zombie essaie continuellement de les peindre, car il a toujours trouvé les psychopathes et les meurtriers beaucoup plus intéressants que ceux dont ils veulent seulement détruire la vie .

Le film lui-même est une orgie générique de violence dénuée de sens, et n’est remarquable que pour être l’une des dernières performances à l’écran de la légende de l’horreur Sig Haig, qui est malheureusement décédé l’année dernière à l’âge de 80 ans, sa santé se détériorant étant la raison de son manque de temps d’écran dans le film.

Source: Dégoûtant sanglant