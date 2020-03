Robbie Williams avoue avoir rejeté l’offre de devenir le chanteur de Queen

Robbie Williams avoue avoir rejeté l’offre de devenir chanteuse Queen | Réforme

Le célèbre chanteur de pop rock britannique Robbie Williams a avoué qu’il y a près de 20 ans, il Ils ont proposé de faire partie du groupe Queen en tant que chanteur, mais a refusé d’être le remplaçant de Freddie Mercury.

La raison pour laquelle il n’a pas accepté une telle invitation est que Je sentais que je ne pouvais pas occuper jamais Message de Freddie car il est considéré comme quelqu’un de divin.

C’est arrivé dans l’année 2001, alors que les trois premiers albums solo de Williams étaient classés premiers au Royaume-Uni.

Le chanteur à cette époque a collaboré avec Brian May et Roger Taylor pour réécrire “Nous sommes les champions“pour la bande originale du film A Knight’s Tale.

C’est dans une interview pour SiriusXM que Robbie se souvient de l’histoire Bien qu’il ne se souvienne pas de nombreux détails.

Dans cette interview, il a également déclaré qu’il était incroyable d’enregistrer avec Brian et Roger; et partager la même pièce.

Une autre raison pour laquelle il ne voulait pas faire partie du groupe était parce que Il avait une très faible estime de soi.

Je pensais que cela leur épargnerait l’audace de me faire essayer de monter sur scène au même niveau que Freddie. Parce que, pour moi, il est angélique, il est divin. C’était trop effrayant “, a expliqué le chanteur.

Une autre de ses grandes confessions était qu’à cette époque il Je ne voulais pas distribuer l’argent en trois parties car je pourrais y remplir des concerts.

Mais c’est une autre histoire “, at-il dit.

Malgré ce qui s’est passé, Williams a mentionné que n’a pas regretté la décision Il avait pris et assuré que le groupe avait pris la bonne décision en choisissant Adam Lambert comme chanteur actuel.

Adam est un pur talent. Sa voix est absolument incroyable et il est un grand interprète et une personne adorable. J’adore rencontrer des gens dont le talent m’étonne et ils sont adorables. C’est bien mieux que de rencontrer des gens très talentueux, mais ce sont des connards “, a-t-il conclu.

