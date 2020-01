Robert Aramayo remplace Will Poulter dans la série Lord of the Rings d’Amazon

Après le départ de Will Poulter du le Seigneur des Anneaux série, Deadline rapporte que Jeu des trônes alun Robert Aramayo a été choisi pour le rôle principal de Beldor dans l’adaptation très attendue de la série fantastique d’Amazon Prime Video de J.R.R. Romans emblématiques de Tolkien. La sortie soudaine de Poulter du drame serait due à des conflits d’horaire.

Aramayo n’est pas étranger au genre fantastique car il est surtout connu pour jouer le rôle d’un jeune Ned Stark dans les sixième et septième saisons de HBO. Jeu des trônes. Il sera ensuite vu dans le nouveau film d’horreur de Lionsgate Antebellum et la 20th Century Fox’s L’homme du roi.

Les détails sont gardés secrets pour la plupart des acteurs de la série, mais il est prévu de mettre en vedette Joseph Mawle (Jeu des trônes), Maxim Baldry (Années et années), Markella Kavenagh, Ema Horvath et Morfydd Clark (Saint Maud), qui incarnera le rôle d’un jeune Galadriel dont le premier personnage majeur confirmé qui figurera dans la série.

Se déroulant dans la Terre du Milieu, l’adaptation télévisuelle explorera de nouveaux scénarios précédant J.R.R. Tolkien’s La communauté de l’anneau. De plus amples détails sur l’intrigue de la série sont toujours cachés. La production devrait commencer en 2020 et tournera en Nouvelle-Zélande, au même endroit que la franchise cinématographique.

Le très attendu le Seigneur des Anneaux La série se déroulera au deuxième âge. Cela place environ 3000 ans d’histoire entre la série et le début de Le Seigneur des Anneaux. Les fans occasionnels ne le savent peut-être pas, mais Jackson’s Communauté des anneaux dépeignait en fait la fin du deuxième âge, lorsque la dernière alliance des elfes et des hommes affronta les forces de Sauron. Le deuxième âge a couvert près de 3 441 ans, et il a commencé après le bannissement de Morgoth, le seigneur des ténèbres avant Sauron. Il y a beaucoup de potentiel d’histoire à cette époque, y compris la montée de Sauron, la création de l’Anneau Unique et l’émergence des Ringwraiths.

Juan Antonio (J.A.) Bayona (Jurassic World: Fallen Kingdom, L’orphelinat, L’impossible) dirigera les deux premiers épisodes d’Amazon Studios Le Seigneur des Anneaux Série télévisée et également producteur exécutif aux côtés de son partenaire producteur Belén Atienza. JD Payne et Patrick McKay sont showrunning et producteur exécutif de la série aux côtés de Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Jeu des trônes), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (Les Sopranos) et Justin Doble (Choses étranges).

le le Seigneur des Anneaux La série est produite par Amazon Studios en coopération avec Tolkien Estate and Trust, HarperCollins et New Line Cinema. Il devrait faire ses débuts en 2021.

