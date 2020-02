Robert Conrad mort à 84 ans, a joué dans «Wild Wild West» «Baa Baa Black Sheep»

L’acteur vétéran de la télévision Robert Conrad est décédé à l’âge de 84 ans.

“Il a vécu une vie merveilleusement longue et bien que la famille soit attristée par son décès, il vivra éternellement dans leur cœur”, a déclaré le porte-parole de la famille Jeff Ballard dans un communiqué à People.com. Aucun autre détail n’était immédiatement disponible.

La longue carrière télévisuelle de Conrad a commencé avec des plans uniques sur des séries telles que Bat Masterson, Maverick et Lawman, avant de jouer aux côtés d’Anthony Eisley dans la série policière ABC Hawaiian Eye, qui a duré quatre saisons (de 1959 à 1963). Quelques années plus tard, il dirige The Wild Wild West, une série de science-fiction / western qui a fonctionné sur CBS pendant quatre saisons (et longtemps plus tard a été transformée en flop à gros budget par Will Smith).

Ensuite, Conrad a joué le Major Greg «Pappy» Boyington sur Baa Baa Black Sheep, tout en jouant dans la minisérie Centennial de NBC. Son autre parmi de nombreux crédits télévisés comprenait A Man Called Sloane, High Mountain Rangers, Jesse Hawkes et High Sierra Search and Rescue. Plus récemment, il a invité un épisode de 1999 de Just Shoot Me, bien qu’il semble (par IMDb) qu’il ait dans la boîte un invité sur le prochain redémarrage de Nash Bridges.

Conrad était également, tout à fait célèbre, un élément incontournable de la série de compétitions inter-réseaux Battle of the Network Stars, servant souvent de capitaine d’équipe le plus intimidant, s’appuyant sur sa réputation de pitchman pour Eveready, où, dans une série de publicités, il vous a osé faire tomber la batterie de son épaule.