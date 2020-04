Robert De Niro et Leonardo DiCaprio veulent que vous apparaissiez dans le nouveau film de Martin Scorsese

À l’heure actuelle, le monde du divertissement – en particulier le cinéma – a été frappé par la pandémie de coronavirus, car de nombreux théâtres ont dû fermer, empêchant de nombreux films de s’ouvrir sur grand écran. Cependant, non seulement il a frappé les bandes qui allaient sortir durement, également à tous ceux qui étaient dans n’importe quel processus de production, y compris Killers of the Flower Moon, le prochain film du grand Martin Scorsese.

Pour ce nouveau film, le cinéaste new-yorkais aura – comme toujours – un casting de luxe, dirigé par Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, mais avec toute la production arrêtée par COVID-19 Ils ont décidé de se joindre à l’une des campagnes de financement qui ont attiré le plus d’attention ces dernières heures, All In Challenge. Cette initiative a été rejointe par plusieurs athlètes – comme Tom Brady, Miagic Johnson et plus – mais si la vôtre n’est pas sportive et que vous souhaitez apparaître dans le nouveau film important, c’est votre chance.

Il s’avère que les deux acteurs à travers une vidéo sur les réseaux sociaux ont annoncé qu’ils feraient partie du All In Challenge, et bien sûr qu’ils ne le feraient pas en offrant leurs services pour lancer une coquille avec les fans ou en les emmenant dîner, ils parient sur quelque chose de beaucoup plus grand alors ils tirent au sort une opportunité unique et nous sommes sûrs que c’est le rêve de nombreux cinéphiles d’apparaître à leurs côtés dans le nouveau film de Martin Scorsese.

De quelle manière? Bon, parce que DiCaprio y De Niro tire au sort avec un match nul –Aussi bien que notre besoin avec l’avion présidentiel, jiar jiar– la chance d’apparaître en extra dans le film Scorsese, l’un des principaux extras, bien sûr. Et non seulement cela, mais aussi vous pouvez rencontrer l’ensemble du casting (y compris le réalisateur) et assister à la première mondiale Oui, vous aurez l’occasion de marcher sur le même tapis rouge que toutes ces stars.

Selon ce que De Niro et Di Caprio ont expliqué dans leur vidéo, tous les profits de ce cadeau iront à des associations alimentaires aux États-Unis, Ils aideront à garantir que toutes les familles dans le besoin ont accès à la nourriture à ce moment critique. Alors maintenant tu sais, si vous avez envie de faire vos débuts sur grand écran aux côtés de deux artistes légendaires et d’un réalisateur, c’est votre chance, jiar jiar.