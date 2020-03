Robert Downey, Jr. a enseigné ses arts martiaux Costar «Dolittle» sur le plateau

Les films Marvel ont montré à quel point Robert Downey, Jr. peut être formidable avec une jeune génération grâce au mentorat de Tony Parker par Peter Parker (Tom Holland). Dolittle lui donne un autre jeune acteur à encadrer dans Harry Collett. Collett joue Tommy Stubbins, qui rejoint le médecin et ses amis animaux pour trouver un remède pour sauver la reine (Jessie Buckley).

Dolittle sera disponible pour regarder en VOD le mardi 24 mars et sur DVD, Blu-ray et 4K UHD le 7 avril. Showbiz Cheat Sheet a obtenu une première copie du Blu-ray et a regardé les bonus en coulisses, où Collett a révélé Downey lui a appris une chose ou deux hors écran aussi.

Robert Downey, Jr. pratique le Muay Thai et Wing Chun

Dès 2003, Downey pratiquait l’art martial thaï Muay Thai. Lors de la conférence de presse de Gothika, Downey a parlé de la pratique du Muay Thai sur un mannequin en bois.

En 2011, Downey a commencé à s’entraîner au Wing Chun avec Eric Oram. Il a dit à Oprah Winfrey que cela l’avait aidé à se remettre de la dépendance. “[Wing Chun] vous donne un sentiment de confort et de légitime défense », a déclaré Downey à Winfrey. Cela améliore votre concentration. Cela vous fait sentir que vous faites partie de quelque chose que vous respectez. “

Robert Downey, Jr. est devenu le maître de l’ensemble «Dolittle»

Ce n’est pas un hasard si Downey est devenu le mentor de Collett. C’était son plan depuis le début.

“J’ai profité de l’occasion pour donner une ou deux leçons au jeune maître”, a déclaré Downey.

Sur le plateau, il a encouragé Collett à s’entraîner jusqu’à ce qu’il aille bien.

“Il n’y a rien que vous puissiez améliorer tant que vous ne l’avez pas fait plus souvent”, a déclaré Downey à Collett. “C’est comme le surf, dont je ne sais rien.”

Collett a révélé que Downey a également donné sa formation d’arts martiaux au jeune acteur.

“Tout au long du tournage, Robert m’apprend les arts martiaux que j’apprécie vraiment, vraiment”, a déclaré Collett. “Touchez le bois, cela ne se produira pas, mais si cela arrivait dans le monde réel, cela pourrait être vraiment utile.”

Il y a beaucoup d’images de Downey montrant des coups de poing et des jeux de jambes de Collett.

“Il va vite maintenant”, a déclaré Downey. «Il va me casser le nez avant que nous ayons fini. Vous voyez déjà l’amélioration? Pas d’hesitation.”

Toutes les leçons n’ont pas été productives

Downey a utilisé le temps d’arrêt entre les prises pour enseigner Collett, mais toutes les leçons n’étaient pas productives. Vous ne faites pas un film avec Downey sans un peu de gaffes aussi. Collett a appris que Downey s’impatientait d’attendre une prise et disait souvent des choses comme «Talent’s ready», «Roll sound» ou «Let’s shoot this turkey».

Parfois, il plaisantait même aux dépens de Collett. L’équipe derrière les scènes a surpris Downey en train de dire: «J’ai totalement oublié mon costar.»

Downey a également plaisanté avec Collett sur le fait de marcher devant son gros plan.

“Je vous donne de la nourriture, je vous donne des macarons et ensuite vous bloquez la lentille?” Downey a plaisanté.

Sérieusement, Downey a chanté les prasies de Collett.

“Je me souviens avoir vu un test d’écran et je me suis dit:” Oh mon Dieu, je me demande si c’était à quoi ressemblait Tom Cruise à l’âge de 11 ans “, a déclaré Downey. «Mon programme de mentorat pour la prochaine génération d’acteurs se poursuit.»