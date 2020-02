Robert Downey Jr. a fait semblant “ d’obtenir le rôle ” d’Iron Man avant de devenir officiellement le super-héros Marvel

Chaque acteur a sa propre façon de se préparer aux auditions.

Pour Robert Downey Jr.et le processus d’audition pour le rôle de Tony Stark alias Iron Man, cela signifiait faire semblant d’être le personnage avant de décrocher le rôle. À venir, découvrez quelle facette du personnage Downey Jr. a canalisé avant ses auditions.

Aujourd’hui, nous connaissons tous Downey Jr. sous le nom de Stark et Iron Man. Parfois, les fans ont même du mal à séparer l’acteur du personnage car, depuis plus d’une décennie, l’acteur a joué Stark et Iron Man sur grand écran. Heck, Downey Jr. est essentiellement la franchise de films Avengers.

Robert Downey Jr. a fait semblant d’être aussi confiant que Tony Stark

Alors que Downey Jr.a partagé qu’il avait des choses en commun avec son personnage de super-héros, en février 2020, l’acteur a déclaré dans une interview qu’il faisait semblant d’être aussi confiant que Stark avant ses auditions Iron Man.

Robert Downey Jr. assiste à une conférence de presse pour «Avengers: Endgame» le 15 avril 2019 à Séoul, Corée du Sud | Le Chosunilbo JNS / Imazins via .

Selon Digital Spy, lors d’une interview avec BBC Radio 1, Downey Jr. a répondu aux questions soumises par des enfants dans lesquelles il a révélé dans un effort pour être aussi confiant que le personnage qu’il auditionnait à jouer, il s’est dit qu’il obtiendrait le rôle . Tout a commencé quand un garçon de 10 ans nommé Luca a demandé à l’acteur s’il prétendait être Iron Man à la maison.

«À l’époque, lorsque je menais à des tests d’écran pour la pièce, je courais et courais et courais [scenes]et je me tenais juste devant le miroir et je me disais: «Et si j’étais vraiment aussi confiant que ce gars?», a-t-il dit. “Donc, je faisais semblant que j’allais obtenir le rôle”, a-t-il ajouté avant de dire en riant, “J’ai méthodisé.”

Downey Jr., 54 ans, a également déclaré qu’il se préparait à faire des tests d’écran pour trois scènes et que deux d’entre elles se sont retrouvées dans le film.

Il a failli ne pas obtenir le rôle

Alors que Downey Jr. est devenu un énorme succès en tant que Stark et Iron Man dans la franchise Avengers de Marvel, l’acteur n’a presque pas eu le rôle. C’est vrai. Il a été presque ignoré pour le rôle – Tom Cruise aurait été considéré pour le rôle – parce qu’à l’époque, il était considéré comme un choix risqué compte tenu de ses antécédents publics de drogue et d’alcool ainsi que de ses multiples arrestations.

Marvel “s’est enraciné activement contre le casting” Downey Jr., selon Mental Floss, mais à la fin, il a obtenu le rôle après avoir été refusé plusieurs fois.

Jon Favreau, le réalisateur d’Iron Man et d’Iron Man 2, a poussé Marvel Studios à embaucher l’acteur.

«Tout le monde savait qu’il était talentueux. Certes, en étudiant le rôle d’Iron Man et en développant ce script, j’ai réalisé que le personnage semblait s’aligner avec Robert de toutes les bonnes et mauvaises manières », a déclaré Favreau dans une interview à la radio en 2014 rapportée par Cinema Blend. “Et l’histoire d’Iron Man était vraiment l’histoire de la carrière de Robert.”

Après la mort de son personnage dans Avengers: Fin de partie, les fans n’étaient pas sûrs d’avoir vu le dernier Downey Jr. dans l’univers cinématographique Marvel. À partir de 2020, l’acteur n’est même pas sûr d’avoir fini de jouer à Iron Man. Donc, n’excluez pas complètement tout espoir de voir jamais l’acteur jouer à nouveau Stark à l’avenir.