Robert Downey Jr. a une fois donné à Chris Evans une voiture sur le thème des Avengers

Lorsque Robert Downey Jr. décide d’offrir un cadeau à quelqu’un, c’est presque toujours quelque chose de génial. Downey Jr. adore les voitures, alors quand il pensait au type de cadeau à offrir à sa co-star de Marvel Chris Evans, il s’est installé sur une voiture.

Mais ce ne pourrait pas être n’importe quelle autre voiture. Ce devait être une voiture adaptée à Captain America. C’est pourquoi Downey Jr.a décidé de donner à Evans une voiture de 275 000 $ sur le thème des Avengers.

Une Chevy Camaro de 1967

Selon CNBC, Downey Jr. a commencé à sonder Evans sur le type de voiture qu’il aime. Finalement, Downey Jr.a opté pour une Chevy Camaro classique de 1967.

Cela dit, tout comme la Camaro moderne, une Camaro 1967 d’occasion est en fait assez abordable. Une Camaro standard des dernières années de modèle peut coûter environ 25 000 $. Selon CNBC, une Camaro 1967 d’occasion commence à environ 20 000 $.

Mais bien sûr, puisque c’est Iron Man qui donne le cadeau, Downey Jr. ne pouvait pas simplement donner à Evans une voiture de base de 20 000 $. Au lieu de cela, Downey Jr. a engagé l’équipe de SpeedKore dans le Wisconsin pour restaurer et personnaliser la Camaro 1967, rapporte CNBC.

Non seulement cette Camaro de 1967 a obtenu un tout nouveau moteur, une suspension et un compresseur entre autres améliorations, mais elle a également été personnalisée pour être une voiture adaptée à Captain America.

L’édition spéciale de Steve Rodgers

Chris Evans | Anthony Harvey / .

Downey Jr.a fait personnaliser la Camaro de 1967 pour que ce soit le cadeau parfait pour Evans, qui a joué Steve Rodgers alias Captain America. Par exemple, les sièges de la Camaro 1967 ont été remplacés par de tout nouveaux sièges de luxe haut de gamme avec revêtement en cuir. Non seulement cela, mais ils ont la même couleur “marron bombardier” que Steve Rodgers porte dans les films quand il n’est pas dans le costume de Captain America.

De plus, le volant a été personnalisé pour avoir le bouclier de Captain America au centre. Ces personnalisations, ainsi qu’une plaque unique indiquant que la voiture est une édition spéciale de Steve Rodgers, montrent toutes comment Downey Jr.a conçu cette voiture pour représenter tout ce que le personnage d’Evans représente.

Par exemple, ce n’est pas un hasard si Downey Jr.a choisi une voiture ancienne comme la Camaro de 1967 comme voiture de base pour cette personnalisation. Dans les films, Captain America est figé dans le temps pendant des décennies. Donc, quand il rencontre enfin Iron Man, Steve Rodgers est en fait considéré comme un senior. Il est donc normal que Downey Jr. ait choisi une vieille voiture pour un soi-disant vieil homme.

Pourquoi ça vaut 275 000 $

Malgré le fait que la Camaro 1967 usagée ne vaut que 20 000 $ environ, la nouvelle voiture sur le thème des Avengers d’Evans en vaut plus de 10 fois plus. En effet, tout personnaliser coûte cher et mettre à jour à peu près tout le reste de la voiture est encore plus coûteux.

CNBC rapporte que des choses telles que le nouveau moteur, la suspension et les nouveaux sièges de luxe ont coûté 33 000 $ au départ. Ensuite, il y a les coûts de main-d’œuvre, les pièces et autres matériaux qui font grimper la valeur de la voiture à ce qu’elle est estimée.

Cela dit, bien qu’il s’agisse d’une voiture de muscle restaurée et personnalisée à 275 000 $, Evans dit que, lorsqu’il la conduit, elle est en fait «hors de sa ligue», selon CNBC. C’est parce qu’Evans dit que sa première voiture était une Mazda Protege.

La Protege était sportive, mais elle n’est nulle part aussi puissante que ce qu’une vraie voiture de sport peut faire. Et avec le nouveau moteur de cette Camaro 1967, elle est devenue une vraie voiture de sport. Comme l’a dit Jay Leno, qui parlait à Evans de sa nouvelle voiture sur le thème des Avengers, son nouveau moteur lui donne environ 750 chevaux, ce qui en fait l’une des voitures les plus puissantes sur la route aujourd’hui.