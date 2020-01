Robert Downey Jr. confirme qu’il a fini de jouer Iron Man

Robert Downey Jr.a confirmé dans une récente interview qu’il avait fini de jouer à Iron Man après la disparition de son personnage dans Avengers: Fin de partie.

La mort d’Iron Man dans Avengers: Fin de partie n’a pas été une grande surprise pour beaucoup compte tenu des dix apparitions de l’univers cinématographique Marvel de Robert Downey Jr. Néanmoins, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Robert Downey Jr.apparaîtrait dans Black Widow grâce à une scène supprimée de Captain America: Civil War.

Lors de la promotion de Dolittle, on a inévitablement demandé à Robert Downey Jr. s’il jouerait à nouveau Iron Man ou Tony Stark. En parlant avec Parade, Robert Downey Jr. n’avait que ceci à dire concernant un retour d’Iron Man:

«La guerre pour moi est terminée. Personnellement, je suis descendu vers des pâturages plus verts. Il y a eu deux fois où je suis entré dans un rêve fiévreux, presque comme un réveil, en préparation de quelque chose. Ce n’est pas tant que je me suis lié à lui autant que j’ai simplement supposé que c’était mon destin de construire ce personnage autour de toutes mes expériences. “

Voici le synopsis de l’intrigue pour Avengers: Fin de partie:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Avengers: Fin de partie est désormais disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: Parade

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue en captivité par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.