Robert Downey Jr. défend son rôle de Blackface dans Tropic Thunder

Remontons un peu dans le temps, revenons à une période antérieure à Uber, The Masked Singer et autres atrocités. En 2008, la même année où Iron Man donnerait le coup d’envoi à l’univers cinématographique Marvel, Robert Downey Jr.prendrait les écrans d’argent avec un, euh, un rôle légèrement plus ésotérique que Kirk Lazarus dans Tonnerre sous les tropiques, l’énorme succès de la comédie. À l’époque, on n’utilisait pas grand-chose à l’utilisation de Blackface par Robert. Maintenant, cependant, il revient pour le mordre, semble-t-il.

Assis en train de marcher avec l’usine HGH Joe Rogan sur son podcast pour promouvoir Dolittle qui, choix étrange mais correct, l’hôte a demandé à Downey Jr.sur le rôle et le choix de l’acteur de revêtir Blackface, et Iron Man avait ceci à dire en réponse:

«Je pense qu’avoir une psychologie morale est un métier. Parfois, tu dois juste dire “Ouais, je me suis effacé”. Pour ma défense, Tropic Thunder est à quel point [blackface] est, donc je prends exception. Ma mère était horrifiée… Je me suis dit: «Attends, mec. Soyez réel ici. Où est ton cœur? Mon cœur est, A: je deviens noir pendant un été dans mon esprit, donc il y a quelque chose en moi pour moi. L’autre chose, c’est que je garde la nature de l’hypocrisie insensée et impliquée des artistes et de ce qu’ils pensent pouvoir faire à l’occasion. »

Il y a… beaucoup à déballer là-bas. Donc, d’accord, bien sûr, Tropic Thunder était une satire, visant toutes sortes de types hollywoodiens. L’orgueil d’un homme blanc pensant qu’il pourrait mieux jouer un homme noir qu’une personne noire réelle est en effet fou. Comme le film a été écrit par trois gars blancs (Ben Stiller, Justin Theroux, Etan Cohen), ils auraient peut-être pu trouver un autre moyen de commenter la race sans être, vous savez, un peu raciste?

De quoi tu parles, Robert? Vous devenez «noir pour un été?» Euh non, vous ne le faites pas. C’est bizarre. Le «quelque chose qui était pour vous» était comme, des millions de dollars et un travail dans un film. Cette dernière ligne, aussi, semble beaucoup. Presque comme une dérobade. Pouvez-vous vraiment commenter quelque chose en disant vous-même quelque chose? Qui sait? Je ne suis pas un expert, juste un «journaliste» vivant chèque de paie. Lordy, lordy, quel gars.

Quoi qu’il en soit, Tonnerre sous les tropiques peut actuellement être trouvé sur la bibliothèque de nombreux blancs entre TRON: Legacy et True Lies, croyez-moi.