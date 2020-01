Robert Downey Jr. dit maintenant qu’il verra le retour possible d’Iron Man

Au moment de sa sortie, Jon Favreau Homme de fer a été considéré comme tout simplement le dernier d’une longue lignée d’adaptations de bandes dessinées à succès, bien qu’un pari beaucoup plus grand. Non seulement c’était le premier projet autofinancé des nouveaux studios Marvel, mais le film comportait également un personnage titre que le grand public n’était pas trop familier, dirigé par une star qui venait de se lancer sur la piste du retour après quelques années de forte intensité. problèmes personnels annoncés.

Avec le recul, le début cinématographique de Tony Stark s’est avéré être l’un des films à gros budget les plus importants jamais réalisés. Iron Man a fait de Downey Jr. l’une des plus grandes stars de la planète et a servi de rampe de lancement pour Marvel Cinematic Universe, une stratégie révolutionnaire consistant à établir plusieurs franchises indépendantes qui racontaient toutes une seule histoire interconnectée, et maintenant Marvel Studios règne en maître en tant que la plus grande et la plus lucrative marque de tout Hollywood.

En tant que visage de toute la franchise, Downey Jr. a fait partie intégrante du succès du MCU pendant plus d’une décennie, avec Iron Man, sans aucun doute le personnage phare du studio et la force motrice derrière plusieurs des fils de trame les plus importants. Cependant, toutes les bonnes choses doivent prendre fin, et Tony Stark s’est incliné avec élégance à l’apogée d’Avengers: Fin de partie, après avoir bouclé la boucle du marchand d’armes impliqué à l’homme qui a finalement sauvé l’univers entier.

C’était un chant de cygne approprié pour quelqu’un qui avait été un élément pivot de la franchise pendant si longtemps, et a permis à RDJ de se retirer de son rôle de définition de carrière afin de poursuivre d’autres avenues. L’acteur a été catégorique sur le fait que son temps à jouer à Iron Man était bel et bien terminé, malgré plusieurs rapports contraires, mais maintenant dans une récente interview pour promouvoir Dolittle, l’homme de 54 ans donne à nouveau l’impression qu’il n’est pas excluant entièrement un retour au MCU à un moment donné dans le futur.

“Je ne suis pas sûr. Sommes-nous en train de négocier maintenant? Je suis tellement content, juste que, je me suis retrouvé là où j’ai. J’ai beaucoup de chance, donc je ne suis pas le genre de gars qui, je veux essayer de garder la classe. Nous verrons.”

Downey Jr. a déjà plaisanté en disant qu’il avait cessé de jouer Homme de fer parce que l’argent a cessé de rouler, et il ne fait aucun doute que Marvel jetterait une tonne d’argent dans sa direction s’il changeait d’avis, mais avec le MCU prêt à attirer d’innombrables nouveaux héros dans la phase quatre et au-delà pour faire avancer la franchise , on peut affirmer qu’il n’a plus vraiment besoin de Tony Stark.