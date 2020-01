Robert Downey Jr. dit qu’il n’avait aucun contrôle créatif sur le MCU

En tant que personnage vedette et titre du premier film autofinancé des studios Marvel, celui qui a lancé l’ensemble Univers cinématographique Marvel (MCU) et planté la graine pour The Avengers grâce au camée post-crédits de Nick Fury, on ne peut nier qu’Iron Man a été le personnage phare de la franchise depuis le tout début. Entre les mains de Robert Downey Jr., Tony Stark est devenu l’une des figures les plus populaires et emblématiques du cinéma moderne, rajeunissant la carrière de l’acteur dans le processus et le transformant en l’un des plus grands noms de l’industrie.

Alors que le MCU a connu un succès sans précédent au box-office, avec les quatre films Avengers parmi les dix films les plus rentables de l’histoire, le studio nouvellement formé a pris un énorme pari en mettant Downey Jr. ses premiers efforts, compte tenu de ses antécédents de problèmes personnels bien documentés et de ses préoccupations selon lesquelles sa réputation ne fait pas de lui le candidat idéal pour diriger un blockbuster d’été PG-13.

Comme nous le savons tous, l’homme de 54 ans allait devenir le visage de l’ensemble du MCU, faisant dix apparitions dans la série de super-héros interconnectés sur onze ans, renégociant son contrat avec le studio à plusieurs reprises. Telle était son importance et son impact en tant que Tony, que Downey Jr. est passé d’un salaire de 500000 $ sur le premier Iron Man à un gain de 150 millions de dollars sur la double tête d’Infinity War and Endgame.

Cliquer pour agrandir

Sur la base du montant que le studio lui versait, ainsi que de son importance pour le MCU dans son ensemble, de nombreuses personnes ont spéculé que Downey Jr. détenait une sorte de contrôle créatif sur son personnage, mais dans une récente interview pour promouvoir le Dolittle décrié par la critique. , il a insisté sur le fait que ce n’était pas le cas.

«J’adore que vous pensiez que je devais avoir le pouvoir de dire:« Avez-vous jeté ce type? ». D’accord, laissez-moi goûter à lui. Je vais vous dire s’il peut rester. Mon M.O. est toujours, “Mêlons l’esprit. Réunissons-nous. Finissons le week-end. Passons du temps ensemble ». Parce que vous ne pouvez pas remplacer cette familiarité, vous devez donc essayer de la construire. Et parfois, cela se produit très naturellement. L’univers Marvel tout entier, peut-être sans exception, se trouve être un groupe d’âmes vraiment bien organisé. »

Le chef de Marvel Studios, Kevin Feige, a toujours été le fer de lance du MCU, et il semble peu probable qu’il cède une sorte de contrôle créatif à l’un de ses acteurs, même le plus grand nom de la franchise. Les co-stars de Downey Jr.ont toujours fait l’éloge de son éthique de travail, et il agit même en tant que mentor hors écran de Tom Holland, il semble donc peu probable qu’il exigerait de l’influence sur la direction de son personnage dans le déjà collaboratif. Environnement Marvel Studios.