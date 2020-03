Robert Downey Jr. est prêt à retourner au MCU si l’un de ses co-stars de “ Avengers: Endgame ” le fait aussi

Il ne fait aucun doute que Tony Stark de Robert Downey Jr., alias Iron Man, continuera d’affecter les personnages de l’univers cinématographique Marvel. Bien que Tony ait donné sa vie dans Avengers: Fin de partie, sa connexion avec les autres héros du MCU, y compris Spider-Man (Tom Holland), signifie que son héritage restera vivant. Bien que son histoire soit apparemment terminée, il y a eu beaucoup de rumeurs selon lesquelles Downey envisage sérieusement de retourner au MCU dans un proche avenir, mais seulement si l’un de ses anciens co-stars revient également.

Le prix demandé par Robert Downey Jr. serait trop élevé

Le voyage de Tony est arrivé à une conclusion appropriée dans Fin du jeu. Avoir Tony, notoirement

caractère égoïste, donner sa vie pour sauver les autres était un excellent moyen de conclure son

histoire-arc. Mais ce n’est pas la dernière fois que les fans voient Tony en action.

Downey aurait repris le rôle du prochain film de Scarlett Johansson, Black Widow, qui se déroule avant les événements de Fin du jeu. Le film devrait ouvrir dans les salles en mai et pourrait être la dernière fois que Downey apparaît comme Iron Man dans le MCU.

Cela dit, des sources internes affirment que Robert Downey Jr.

négocie un retour au MCU. Le seul problème, selon les sources, est

que Downey demande trop d’argent pour reprendre le rôle.

Iron Man était le film qui a lancé le MCU en 2008, et les performances de Downey ont été une force motrice du succès de Marvel au cours de la dernière décennie. Malgré ses contributions, des sources affirment que Marvel n’est pas intéressée à payer Downey.

Qui d’autre Robert Downey Jr. veut-il récupérer s’il revient

le MCU?

Indépendamment de l’argent, Downey aurait demandé au

studio pour ramener une de ses co-stars préférées. Selon nous

Got This Covered, l’acteur ne reviendra au MCU que si Gwyneth Paltrow

reprend son rôle de Pepper Potts.

Downey aurait fait valoir que l’histoire de Pepper est extrêmement

important pour Tony, surtout s’ils trouvent un moyen de le ramener de

le mort. Il aurait également demandé à Marvel de la présenter davantage dans les précédents articles.

films.

Le seul problème avec la demande est que Paltrow a déclaré que son temps dans le MCU était terminé. Nous ne pouvons qu’espérer que l’actrice changera d’avis si Downey revient, mais cela pourrait être quelque chose qui fait ou rompt l’accord.

Downey, bien sûr, n’a pas commenté les rumeurs

entourant son retour au MCU. Jusqu’à ce que nous entendions quelque chose d’officiel, les fans

suffit d’attendre et de voir comment celui-ci se dérobe.

Et Tom Holland?

Paltrow n’est pas le seul acteur du MCU qui partage un lien étroit avec Robert Downey Jr. Tom Holland, qui a contribué à maintenir fermement Peter Parker dans le MCU, est également de bons amis avec Downey en dehors du travail.

Lorsque Disney et Sony négociaient un nouvel accord pour la franchise Spider-Man, par exemple, Downey a pris du temps sur son emploi du temps chargé pour faire une randonnée avec Holland. Les deux auraient également fait FaceTime sur une base fréquente et ont à peu près une amitié similaire à ce que les fans ont vu entre Tony et Peter dans Spider-Man: Homecoming.

Dans cet esprit, des sources affirment que Robert Downey Jr.

aimerait travailler aux côtés de Holland dans un futur film MCU. Le studio ne fait pas

savent comment ils les associeraient, mais ils penseraient à des moyens

pour ramener Tony.

On ne sait pas si les exigences contractuelles de Downey empêcheront son

revenir au MCU, mais nous ne pouvons pas imaginer le studio dire non.

Robert Downey Jr. révèle quel personnage Marvel il a vraiment

voulait jouer

En attendant de voir comment les choses évoluent, Downey a récemment

ouvert sur quel personnage il veut vraiment jouer dans le MCU.

Les fans associeront à jamais Downey à Iron Man, mais il aimait vraiment l’idée de représenter Hawkeye (Jeremy Renner) sur les grands écrans.

“Je ne peux penser à aucun garçon américain à sang rouge qui ne se soit pas imaginé comme Spider-Man en grandissant”, a-t-il partagé. «Ce qui est assez juste. Il a poursuivi: “ Cependant, en y repensant maintenant – également parce que je suis juste un fan de Jeremy Renner et qu’il l’a rendu si cool, en particulier quand il se transforme en Ronin dans Avengers: Fin de partie – je dirais que Hawkeye serait mon choix – à.”

Il serait intéressant de voir Downey

personnage, bien que nous soyons reconnaissants à Marvel de le désigner comme Iron Man à la place.

Les fans pourraient regarder Robert Downey Jr. retourner à l’action lorsque Black Widow, avec Johansson, Florence Pugh, David Harbour et Rachel Weisz, sortira en salles le 1er mai.