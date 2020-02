Robert Downey Jr. et Tom Holland dans Retour vers le futur

Ces dernières années, nous avons vu un deepfake impressionnant, mais peu sont si bien faits et atteignent à la fois le cœur et l’arrière-plan de l’avenir où Doc Emmett et Marty McFly ne sont plus interprétés par Christopher Lloyd et Michael J. Fox, pour faire place aux stars de Marvel: Robert Downey Jr. et Tom Holland.

La vidéo a été publiée par la chaîne YouTube EZRyderX47 et ramasse la scène où la maman de Marty le rencontre dans les couloirs de l’école (et tombe amoureux) pour être réprimandé par Doc. Regardez la vidéo et soyez surpris.

Michael J. Fox et Tom Holland ont la même construction d’adolescent et c’est pourquoi ce n’est pas si étrange que le visage de l’un soit si beau sur le corps de l’autre, mais Robert Downey Jr. et Christopher Lloyd sont complètement différents, mais le grand travail pour faire le deepfake ne nous semble pas étrange.

.