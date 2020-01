Robert Downey Jr. explique pourquoi il a choisi Dolittle comme son premier film après Avengers: Endgame

Maintenant que Robert Downey Jr. a officiellement pris sa retraite de Marvel Cinematic Universe, l’acteur a beaucoup plus de temps pour essayer de nouvelles choses. Et tandis que la prochaine Dolittle peut sembler un choix inhabituel pour la première sortie sur grand écran de Downey après Iron Man, la star et sa femme Susan ont cité quelques raisons personnelles pour s’impliquer dans la dernière adaptation de la série de livres fantastiques de Hugh Lofting.

Dolittle de Stephen Gaghan a été coproduit par Susan Downey, qui a récemment rencontré son mari pour une entrevue avec Extra. En plus d’élever deux enfants ensemble, le couple a adopté un assortiment d’animaux qui vivent sur le terrain de leur maison à Malibu, et selon Robert, ces créatures faisaient partie de la raison pour laquelle il était à bord pour jouer le célèbre John Dolittle:

“Je dis toujours” Pourquoi ce film, pourquoi maintenant, pourquoi s’embêter? “Et puis honnêtement, j’ai regardé par les fenêtres et ces alpagas me regardent ainsi que nos chèvres et nos vaches Oreo et nos porcs, les porcs kunekune … il je me sentais juste un peu synchronique. Et aussi, vous savez, nous n’aimons pas aller trop longtemps sans un projet extrêmement difficile à faire ensemble, que ce soit un film ou un enfant. “

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi ce film était parfait pour lui et Susan pour travailler ensemble, Robert a plaisanté en disant que c’était parce que «elle l’avait dit», avant d’ajouter que c’était «un bon instinct» de la part de Susan. Susan elle-même a ensuite expliqué qu’elle était heureuse de travailler sur quelque chose qu’ils pourraient montrer à leurs enfants:

«C’était amusant de choisir quelque chose que nos enfants pouvaient voir. Parce que même s’il a laissé notre fils voir les films de Marvel, certains, ils n’ont pu voir aucun des films sur lesquels nous avons travaillé. Et donc c’était vraiment amusant de faire quelque chose qui [they could see]. Je pense qu’il y avait aussi un certain degré de difficulté qui me passionnait avec les effets visuels et la création de mondes que même avec quelque chose comme Sherlock, nous n’avions pas le droit de faire. “

Bien que ce soit un voyage difficile vers les écrans pour Dolittle, RDJ semblait optimiste que tout le processus en valait la peine:

«Cela s’est avéré être une sorte de très bonne ambiance. Processus très ardu, très long, nous avons beaucoup appris. Et c’est tellement bien maintenant parce que tout ce qui m’importe c’est que, quand les gens le voient, ils l’ont aimé? Et donc aujourd’hui est le premier jour, et maintenant nous commençons à le promouvoir. Les gens sont comme “Ouais, nous le voyons, nous l’aimons.” Nous sommes comme “Oui.” “Parce que nous voulons juste être des parents fiers.”

Le film est certainement loin du genre de travail que Downey trouvait généralement avant ses jours de MCU (ce n’est pas exactement Zodiac ou Kiss Kiss Bang Bang), mais nous verrons si le public s’y adonne ainsi que le étoile semble espérer quand Dolittle sortira en salles le 17 janvier.