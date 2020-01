Robert Downey Jr. n’est pas trop content de son camée Black Widow

Les sourcils se sont levés quand il a été annoncé que Robert Downey Jr.apparaîtrait comme Tony Stark dans Veuve noire. Le personnage a eu une incroyable expulsion dans Avengers: Fin de partie, le contrat de Downey Jr.a expiré et il a affirmé à maintes reprises et fermement qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait avec le rôle (bien qu’il n’écarte rien). Alors, qu’est-ce qui donne?

Eh bien, au moins, nous savons que Black Widow ne ressuscite pas Stark, car il se déroule au lendemain de Captain America: Civil War et Tony seraient vivants et une figure de premier plan dans le monde. En fait, un gros indice sur la façon dont il va apparaître dans le film est venu lors d’une interview promotionnelle avec Entertainment Tonight, dans laquelle l’intervieweur lui a demandé “devrions-nous boucler la ceinture?” Pour le retour de Stark. Downey Jr. semblait un peu perplexe et a répondu:

“Droite. Génial. Je veux dire, ce serait bien s’ils me prévenaient. Prévenu est avant-bras. Ils peuvent tout faire maintenant. Cela pourrait être une fausse interview profonde pour tout ce que nous savons. “

Vous n’avez pas à lire trop fort entre les lignes pour comprendre ce qui s’est passé ici. Vraisemblablement, Disney et Marvel Studios ont un accord en cours avec Downey Jr. pour utiliser sa ressemblance dans les futurs films. Par exemple, les affiches commémoratives dans Spider-Man: loin de chez soi. Mais ce que l’acteur n’avait pas prévu, c’est qu’ils seraient disposés et capables d’insérer des camées de Tony Stark dans des films sans son approbation. À en juger par cela, ils ne lui ont même pas dit qu’ils prévoyaient de le faire, donc je peux imaginer sa surprise lors de l’annonce de l’année dernière qu’il serait dans le film.

Pourtant, malgré son ennui évident de le mettre dans un film sans son consentement, il n’est clairement pas disposé à jeter des ponts avec le studio. Cependant, s’il est prêt à dire des choses comme ça dans une interview, cela indique qu’il y a très probablement eu des appels téléphoniques en colère dans les coulisses.

Quoi qu’il en soit, tout cela confirme que Tony Stark aura un rôle très minimal dans Veuve noire, très probablement un coup rapide au début du film pour établir que cela a lieu après la guerre civile. Nous le saurons avec certitude le 1er mai quand il sortira en salles.

Source: Entertainment Tonight