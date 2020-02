Robert Downey Jr trahit Marvel et part avec DC Comics | Instagram

Le célèbre et grand acteur Robert Downey Jr. s’est apparemment ennuyé de jouer le personnage dans le monde de Marvel et a décidé de passer de l’autre côté de DC Comics.

Après plusieurs années à jouer à Iron Man, l’un des Avengers les plus populaires, l’avenir de Marvel pourrait complètement changer depuis Robert Downey sera Lanterne verte dans le nouveau film que DC prépare.

Il y a eu quelques rumeurs de quoi Marvel veulent que Robert revienne et porte à nouveau le costume Iron man, mais il n’y a rien de concret ni de confirmé par l’acteur, qui est désormais complètement du côté de DC.

Vous pourriez être intéressé: le Dr Dolittle revient, Robert Downey Jr communiquera avec les animaux

Selon certaines sources, l’acteur a eu des conversations avec Warner Bros pour interpréter Hal Jordan dans le prochain film Green Lantern.

Sans doute, Green Lantern est l’un des personnages préférés de tous les fans de DC Comics, mais il semble qu’il ait eu une terrible adaptation en 2011 et c’est pourquoi jusqu’à aujourd’hui, ils sont revenus avec la bonne nouvelle que le merveilleux Downey sera le protagoniste de l’histoire.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Comme beaucoup le savent, Robert demande un salaire assez élevé pour pouvoir retourner à Marvel, mais d’un autre côté, Warner Bros n’a aucun problème avec ses exigences et le montant qu’il demande tant qu’il devient le prochain Hal.

Robert Downey Jr.a déjà confirmé que son retour à Marvel est exclu, bien qu’il puisse faire un dernier collaboration dans “Veuve noire“Puisque c’est une préquelle. Mais il n’y a aucune chance de faire revivre Tony Stark dans les futurs films.

Vous pouvez également lire: Downey Jr. jouera à nouveau Iron Man

L’acteur faisait partie de la franchise Marvel depuis plus de 10 ans, ce qui est impressionnant et ce sera certainement une chose rare de le voir avec un autre personnage et avec le plus grand rival de son ancienne maison.

.