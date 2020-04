Robert Eggers décrivant The Northman comme une production massive

Le phare l’an dernier avec son ampleur et son échelle de production, le scénariste / réalisateur Robert Eggers cherche à se surpasser dans son prochain projet, l’histoire de la vengeance viking le Northman, qu’il a révélé dans une récente interview, devient sa plus grande production à ce jour. (Via IndieWire)

Dans une interview avec Film Independent Coffee Talk, Egger a révélé que lui et son équipe étaient à une semaine du début de la production de son troisième effort derrière la caméra lorsqu’elle a été fermée indéfiniment pour des raisons de santé, déclarant que sa distribution et son équipe étaient à peu près tous assemblés à Belfast, en Irlande.

“Il y a une très petite équipe qui continue de travailler sur des choses», A déclaré Eggers. “Les fabricants d’armures travaillent sur l’armure des personnages. Des prothèses sont en cours de fabrication. Je fais mon travail avec le DP [Jarin Blaschke] et l’artiste du storyboard. Il y a des choses qui doivent arriver. Notre gestionnaire d’emplacement vérifie constamment les emplacements, dont certains sont maintenant des ensembles semi-construits.“

L’écrivain / réalisateur de 36 ans a révélé que le dernier film est une production si massive qu’il a dû changer son processus de préparation, dans lequel il crée généralement un “regarder le livre»Cartographiant sa vision créative par lui-même, mais il a maintenant décidé de faire appel à des collaborateurs clés pour aider à trouver l’apparence du film, le qualifiant de véritable« défi »du film.

“Il y a de nombreux endroits dans le film, donc nous recherchions constamment des endroits ou réévaluions les endroits que nous avons trouvés et nous construisons des décors là-bas.», A déclaré Eggers. “Nous concevons tous ces mondes, construisons ces villages, nous fabriquons des milliers de costumes et d’accessoires, entraînons les chevaux à faire ce dont ils auront besoin, concevons les plans des films. Il y a beaucoup plus de storyboard. En général, je ne scénarise que les scènes qui ont des effets visuels ou des animaux et des cascades, des choses où tous les départements doivent être sur la même page pour que cela fonctionne. Mais ce film, il y a rarement une scène qui n’est pas sur un bateau ou qui n’a pas beaucoup d’extras. Nous scénarisons la plupart du film, ce qui prend beaucoup de temps et nous continuons à le faire maintenant sur cette pause. “

Installé à New Regency, Eggers a réuni un ensemble de stars pour le film comprenant Nicole Kidman, Alexander Skarsgård et Bill Skarsgård, ainsi que les précédents collaborateurs Willem Dafoe (Le phare) et Anya Taylor-Joy (La sorcière). Eggers réalisera à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec le romancier islandais Sjón.

Co-écrit par Robert Eggers et Max Eggers, Le phare a été tourné sur du papier noir et blanc de 35 mm à l’aide d’équipements des années 20 et 40. Situé en 1890 en Nouvelle-Écosse, le film suit l’histoire d’un gardien de phare vieillissant nommé Thomas Wake (Dafoe) qui fait équipe avec un homme plus jeune nommé Ephraim Winslow (Pattinson) sur une île éloignée et mystérieuse de la Nouvelle-Angleterre. Le phare ouvert dans les théâtres le 18 octobre pour faire l’éloge des critiques et a été un succès commercial modeste, totalisant plus de 18 millions de dollars sur un budget de 4 millions de dollars, et a été nominé pour un Oscar de la meilleure photographie.

