Robert Englund dit qu’il ne jouera probablement plus jamais Freddy mais nous ne perdons pas espoir

Les droits sur le personnage de Freddy Krueger et le Cauchemar sur Elm Street La franchise qu’il appelle à la maison est récemment revenue dans le domaine de Wes Craven, laissant de nombreux fans se demander quel sera le prochain mouvement. Lorsque la franchise reviendra sur grand écran, Robert Englund jouer à Freddy Krueger au moins une fois de plus ou l’histoire sera-t-elle entièrement refaite?

Englund lui-même a fait des allers-retours sur Freddy au fil des ans, disant parfois qu’il était trop vieux pour le faire à nouveau et d’autres suggérant qu’il pourrait avoir encore une rue Elm en lui. En plus de reprendre le rôle d’un épisode sur le thème de Halloween de “The Goldbergs” en 2018, Englund n’a pas joué Freddy Krueger à l’écran depuis 2003 Freddy vs Jason.

Et dans un nouveau chat avec Entertainment Weekly cette semaine, la légende de l’horreur suggère que son apparition en camée sur “The Goldbergs” pourrait avoir été son dernier hourra en tant que Dream Demon.

“Je ne pense pas que je reverrai jamais le maquillage», A expliqué Englund à EW.

Il a poursuivi: «Je suis un peu trop vieux pour ça. J’ai un peu de temps pour jouer à Freddy maintenant. Je pense que si je le faisais, ce serait plus comme Freddy vs Viagra. “

“Mais je n’ai aucune idée s’ils vont continuer et créer des histoires complètement nouvelles ou s’ils vont revenir en arrière et faire des préquelles ou des histoires d’origine sur le mythe de Freddy Krueger. Je ne sais pas ce qu’ils font. Alors j’attends juste d’entendre», A ajouté Englund.

Il est difficile d’imaginer Elm Street travailler sans Robert Englund, alors espérons que le bon cinéaste pourra le convaincre de revenir une fois de plus pour un bon envoi.

Pas tant parce que * nous * le méritons, mais parce qu’Englund le mérite.