Robert Englund était responsable du casting de Mark Hamill dans Star Wars

Bien entendu, Robert Englund restera dans les mémoires comme Freddy Krueger. Le méchant aux doigts de lame de A Nightmare on Elm Street est une icône d’horreur authentique et il y a des rumeurs persistantes selon lesquelles il reprendra le rôle une fois de plus. Mais depuis longtemps, il y a une rumeur selon laquelle la carrière d’Englund aurait pu être très différente.

Les potins d’Hollywood de longue date disent qu’il a auditionné pour Han Solo dans Guerres des étoiles. Mais maintenant, dans une interview avec Fantha Tracks, il a remis les pendules à l’heure. Tout d’abord, il explique que tout le monde se trompe sur cette histoire. Il a en effet rencontré George Lucas lors du casting du classique de 1977, mais il n’a jamais spécifiquement auditionné en tant que Han.

En fait, il n’a rencontré Lucas que dans le bâtiment pour auditionner pour un rôle dans Apocalypse Now. Les deux films étaient projetés en même temps au même endroit, alors Englund est entré dans la salle Star Wars pour voir s’il conviendrait à n’importe quel personnage du film.

“Je n’avais rien à faire”, a déclaré l’acteur. “Ils ne pensaient pas que je cadrais, mais ils ont pris ma photo. Ils m’ont pris un Polaroid et ils m’ont parlé pendant cinq minutes. J’ai découvert plus tard que Tom Selleck ou quelqu’un comme Tom Selleck les avait refusés pour Han Solo. J’ai lu toutes sortes de noms, y compris le sien à propos de Han Solo. Je crois comprendre que dans les toutes premières ébauches, il n’était même pas humain. Solo était une sorte d’extraterrestre… Je supposais, dis-je présumé, qu’ils avaient pris mon Polaroid pour Han Solo. Je n’ai pas lu. Je n’ai lu aucun script. Ils ont juste pris ma photo et m’ont parlé pendant quelques minutes. »

Mais en dépit de ne pas être dans le film, Englund continuerait en effet à façonner tout le cours de la saga. En lisant les rôles, il s’est rendu compte que Luke Skywalker sonnait comme un excellent choix pour son colocataire à l’époque, un Mark Hamill.

“Je suis rentré. Mark est allongé sur le canapé, regarde la télévision, et je lui ai dit parce que Mark aimait aussi American Graffiti et George Lucas. Je viens de parler à Mark de ce nouveau film de George Lucas – c’est tout. Mark a téléphoné et a appelé son agent. »

Et boum: l’histoire a été écrite. Sans la participation d’Englund, Hamill n’aurait peut-être jamais reçu la note de service sur Star Wars, nous aurions un Luke Skywalker complètement différent et le déroulement des films suivants aurait probablement été assez différent.

Voici Englund le résumant:

“C’est l’histoire. Je n’étais pas partant pour Han Solo et je n’étais pas partant pour Luke Skywalker. J’étais au bureau pendant cinq minutes là-bas, mais je suis rentré chez moi et j’en ai parlé à Mark, il a appelé son agent, et le reste appartient à l’histoire. »

