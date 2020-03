Robert Englund, le visage derrière Freddy Kruger veut voir la franchise renaître | Instagram

L’acteur qui s’est retourné Freddy Krueger dans une icône du trhiller, il aspire à voir revivre la légendaire franchise “Cauchemar sur Elm Street»(« Cauchemar sur Hell Street »).

L’acteur a noté qu’il aimerait beaucoup voir quelqu’un lui succéder dans le rôle du cruel et terrifiant méchant, puisqu’il ne peut plus le faire.

Je suis trop vieux », a déclaré l’acteur de 72 ans. “Je sais que tout sera refait à terme.”

Englund suscité la terreur chez ses victimes à travers les rêves par lesquels il leur a fait horrible cauchemars.

L’acteur a joué autour huit films et de temps en temps a également joué le rôle à la télévision.

Il souligne également qu’il y a quelques années, il pensait toujours qu’il serait encore en mesure de faire une bande plus de KrugerCependant, il a comparé la situation à celle “d’un athlète qui ne peut pas se lever un lundi matin”. Cependant, vous aimeriez voir quelqu’un d’autre sur papier.

“Maintenant, avec les nouvelles technologies, les films ils peuvent être refaits parce que nous pouvons faire des effets spéciaux encore meilleurs et plus sophistiqués, et j’ai hâte de voir un nouveau film películaCauchemar“ dans lequel ils peuvent vraiment devenir fous avec un paysage onirique, avec des scènes de cauchemars, en utilisant certaines des techniques de ‘Inception’ (‘L’origine’) ou ce vieux film de Robin Williams ‘What Dreams May Come’ (‘ Au-delà des rêves »)».

Un cauchemar sur Elm Street »a été relancé en 2010 avec Jackie Earle Haley dans le rôle de Freddy et Rooney Mara, Katie Cassidy et Kellan Lutz dans le casting. Les critiques étaient mauvaises, mais ce fut un succès au box-office qui a rapporté plus de 115 millions de dollars dans le monde.

En 1984, Wes Craven il a dirigé le premier film et un de ses protágonistas était alors Jhony Depp.

Johnny était très rockabilly à l’époque. Il avait les meilleurs cheveux », se souvient Englund. “J’ai appelé tout le monde monsieur et madame.”

D’autre part, Englund a révélé que son épisode préféré de “Nightmare” était le septième des enregistrements: “Wes Craven’s New Nightmare” (“The Last Nightmare”). L’acteur décrit cela comme une lettre d’amour aux fans “nous nous sommes beaucoup amusés, nous nous sommes moqués un peu d’Hollywood, nous en avons fait un objectif, vous savez, c’est un film dans un film”, a-t-il déclaré.

C’était un peu en avance sur son temps, mais après la première de la franchise ‘Scream’, de nombreux fans ont à nouveau regardé ‘Wes Craven’s New Nightmare’ et ont trouvé les surprises cachées et un peu de la structure. métafictionnel ».

Actuellement, l’acteur héberge actuellement la nouvelle série Travel Channel “True Terror avec Robert Englund, Qui sera diffusée le mardi à 22 h.

Dans cette participation, elle n’est pas très loin de ce qui était son grand hobby, elle inclut l’aide d’historiens des choses effrayant comme de prétendues maisons hantées et des histoires de personnes enterrées encore vivantes.

