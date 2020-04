Robert Englund pense que le cauchemar de 2010 sur le redémarrage d’Elm Street était prématuré

Cela fait 10 ans que les fans d’horreur affluent dans leurs théâtres locaux pour voir Freddy Krueger terroriser les adolescents en 2010 Freddy redémarrer.

Mais si Robert Englund – le Robert Englund, vedette de Elm Street et une légende de l’horreur de bonne foi – avait réussi, nous aurions attendu un peu plus longtemps pour voir le Midnight Mangler revenir à ses anciennes manières de tuer.

Selon Englund, la réinvention de Samuel Bayer de A Nightmare on Elm Street est arrivée bien trop tôt et n’a laissé que très peu de répit entre Freddy et Jason en 2003, l’extravagance alimentée par l’horreur dans laquelle Krueger s’est retrouvé face à face avec le masque. tueur du Camp Crystal Lake.

En fait, tout en discutant avec Too Fab, Robert Englund a admis qu’il avait espéré que les pouvoirs en place donneraient le feu vert à un autre film croisé Freddy vs Jason avant de mener un redémarrage à part entière d’Elm Street.

Je sais que le remake de A Nightmare on Elm Street était prématuré. Nous aurions dû faire un autre film “Freddy vs Jason” et ensuite attendre, ils auraient dû attendre cinq ou 10 ans. Et je pense que c’est la même chose avec Child’s Play… Je pense qu’ils font tellement partie de la culture et qu’ils sont tellement rediffusés et qu’ils sont disponibles sur DVD. Vous faites apparaître un Blu-ray, par exemple, un Blu-ray avec des extras de “Freddy vs Jason” ou “Wes Craven’s New Nightmare” et vous le mettez sur un écran plat de 50 pouces. Il a l’air mieux que lorsqu’il est sorti dans les films. Et si vous êtes un garçon de 12 ans et que vous y êtes initié, vous allez l’adorer. Vous comprenez. Nous n’avons donc pas encore besoin de nous attaquer à cette génération.

Dans le cadre de l’interview approfondie, Englund a également abordé la base de l’avenir immédiat de Freddy (spoilers: il n’a toujours pas l’intention de reprendre son rôle emblématique de sitôt, ou du moins dit-il) et la nécessité d’un total, moderne- remake d’une journée de Freddy’s Revenge, le deuxième opus de la série bien-aimée Elm Street.

Mais que dites-vous? Pensez-vous que le moment est venu de revisiter la vengeance de Freddy? Ou croyez-vous qu’une version redémarrée de l’original Elm Street est toujours la meilleure option à explorer? Vous pouvez, comme toujours, laisser vos pensées à l’endroit habituel.