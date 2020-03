Robert Englund prend une page du livre de lecture de Rod Serling avec “True Terror” de Travel Channel [Interview]

“La vraie terreur avec Robert Englund” touché le Travel Channel le mercredi 18 mars, donnant à l’acteur de 72 ans un nouveau rôle à traverser: animateur à l’écran. Canalisant avant lui Robert Stack et Rod Serling, l’icône de genre la plus connue pour son travail de démon du sommeil, Freddy Krueger de la franchise A Nightmare On Elm Street, s’est trouvé un nouveau terrain de jeu pour s’ébattre.

Inutile de dire que lorsqu’on m’a proposé de déjeuner avec l’homme, j’ai sauté sur l’offre. Comme les choses se sont passées ces dernières semaines, la vie quotidienne a changé rapidement. Et comme «l’éloignement social» est devenu notre nouvelle réalité collectée, avec M. Englund se séquestrant dans le confort de sa propre maison, nos plans de repas se sont transformés en une conversation téléphonique délicieuse et perspicace.

Maintenant, permettez-moi de retirer ceci: vous êtes sur le point de creuser une longue interview avec Robert Englund. Mais même si vous voulez probablement une sorte de nouvelle friandise pour savoir s’il enfilera ce chapeau et ce gant Freddy une dernière fois, il n’y a pas de réponse pour étancher votre soif ici. Mais pas faute d’essayer. Chaque fois que je mentionnais son travail en tant que Freddy Krueger, l’acteur de 72 ans entrait avec élégance dans une nouvelle pensée, nous ramenant tangiblement sur la bonne voie pour parler de son nouvel emploi à The Travel Channel.

Chaque semaine, “True Terror” se décline en trois histoires – avec chaque épisode explorant un thème général – alors qu’Englund raconte les reconstitutions, nous guidant à travers un conte terrifiant dans un autre. Il y a une ironie qui apparaît régulièrement dans la série, ce qui rend parfois ces segments un peu ironiques. Mais étant donné l’obsession de la télévision pour le sombre et désespéré, “True Terror” vient à vous avec une réalité “Unsolved Mysteries” avec un peu de flair amusant Creepshow, pour faire bonne mesure.

Alors, comment l’icône d’horreur se tient-elle occupée en ces temps troublants? Robert Englund m’a parlé longuement des tout-petits de la peinture corporelle et des recettes anciennes qui méritent d’être cuisinées. Et bien sûr, dans le processus, Englund donne à Bloody-Disgusting toute une série de connaissances fantastiques sur sa nouvelle série Travel Channel.

Monsieur Englund, merci d’avoir parlé avec moi aujourd’hui. Comment tenez-vous?

Eh bien, tout compte fait, nudge nudge wink wink, ça va. Je suis séquestré à la maison. Je vais me gaver et rattraper mon retard et j’ai mon papier hygiénique. J’ai mes craquelins gourmands. Je vais donc bien.

On dirait que vous êtes prêt. J’ai un bébé de 18 mois ici. Donc ma vie est toujours une aventure.

Eh bien, j’ai des amis avec des enfants et des trucs et j’ai des amis qui sont des gourmets. Certains de mes amis gourmets prennent ce temps pour faire ces recettes de ragoûts à l’ancienne, de casseroles et de choses comme ça qui prennent toute la journée. Vous savez, certaines choses doivent mijoter et les pommes de terre doivent se décomposer et les haricots doivent pocher et vous ajoutez les légumes plus tard. Et puis vous ajoutez votre boeuf ou votre bouillon de poulet ou autre chose. Ils ont fait ce genre de merveilleuses vieilles recettes qu’ils ne feraient pas normalement parce qu’elles ne sont pas pratiques. Mais maintenant, ils ont cette marmite sur le poêle, vous savez, et ils peuvent aller à la louche dans un bol à tout moment ou le mettre dans une tasse de café avec des pommes de terre et des légumes et du poulet râpé et des lentilles et des assaisonnements. Cela peut durer quelques jours.

Vous me donnez faim.

Ça marche! Donc, c’est ce qu’ils ont fait. Et je viens de parler à quelqu’un plus tôt qui a un jeune de 18 mois qui fête son anniversaire demain. Ils ont trouvé de la peinture corporelle organique – vous savez, c’est tout à fait inoffensif et à base de légumes – et ce sont des artistes, alors ils vont mettre de faux tatouages ​​sur le bébé et le faire ressembler à une sirène. Ils ont une toile et ils vont finir par prendre des tonnes et des tonnes de photos du bébé, vous savez, pour les mettre en ligne et aussi faire des cartes.

Dois-je prendre des notes? Parce que je prends des notes.

Ce que vous pourriez faire, c’est sortir votre appareil photo, vous savez? Mettez une serviette sombre ou une couverture sombre et prenez un tas de superbes photos du bébé. S’amuser.

Je dois être honnête ici: parler des recettes de marmites et de la peinture pour bébé était la dernière de mes attentes lorsque je vous ai téléphoné aujourd’hui. Mais je suis dedans.

Eh bien, vous savez, vous devez accéder à toutes ces petites choses que vous pouvez faire, comme vous pourriez décorer un peu la chambre du bébé. Ou si vous voulez installer quelque chose dans la chambre de bébé ou accrocher des rideaux… vous savez? L’une de ces petites choses étranges que vous devez faire dans le coin est maintenant le moment. Vous travaillez sur votre site Internet. Normalement, vous seriez sur la route maintenant ou vous seriez occupé. Mais la bénédiction, si vous pouvez l’appeler ainsi, c’est que vous pouvez réellement regarder ce bébé de près. Tu sais? Pour les prochaines semaines ou un mois environ. Vous pouvez simplement le voir grandir comme la vieille photographie en accéléré d’un film Disney. Chaque jour, ils découvrent quelque chose de nouveau. Rappelez-vous, ce sont de petits extraterrestres. C’est leur première fois sur cette planète.

En parlant d’étrangers, je suppose que nous devrions parler de votre nouvelle série Travel Channel. Attention, je n’ai vu aucun extraterrestre sur les épisodes que j’ai regardés jusqu’à présent, mais il y a tout un tas de trucs paranormaux là-dedans.

Sûr.

Vous faites ce genre de truc de Robert Stack / Rod Serling ici, qui rappelle un peu le rôle d’hébergement avec lequel vous jouiez sur “Freddy’s Nightmares” il y a 30 ans. Est-ce cela qui vous a attiré vers le projet?

Vous frappez absolument le clou sur la tête. Pas avec moi nécessairement, mais pour notre créateur, “Unsolved Mysteries” avec Robert Stack avait vraiment été une chose marquante qu’il aimait. Il en était obsédé. Et il a eu cette idée [for “True Terror”]. Il l’avait présenté comme une chose contemporaine et il pensait que je serais un match parfait pour cela.

Il semble que vous vous amusiez.

Ouais. Vous savez, avec le bagage que j’apporte avec un peu de mon attitude de Vincent Price et un peu des rythmes de Rod Serling dans l’écriture avec laquelle je joue, nous faisons en quelque sorte écho à «Mystères non résolus», mais pour un, un Public du 21e siècle avec des sensibilités du 21e siècle. J’y étais attiré à cause de sa distanciation tout en étant historique. [We tackle] articles de journaux, journaux et journalisme jaune, mais il y a 100 ans – 19e siècle, début du 20e siècle – et j’ai adoré l’idée de notre moralité à l’époque, de notre sophistication à l’époque, de nos préjugés à l’époque et de nos superstitions à l’époque, et notre manque de science, et ce que cela signifiait pour ce que nous croyions, ou dans quoi nous allions acheter.

Quel est le défi d’être la star de la série, mais de prendre du recul pour laisser les reconstitutions raconter l’histoire?

Vous savez, pour moi, le défi est juste à cheval sur la mécanique réelle d’être Robert Englund, la personnalité à l’écran qui aime ce genre de choses, puis se fondre dans la narration réelle des reconstitutions historiques. C’est un peu délicat parce que je dois décider quand être une sorte de conversation «Dateline» et quand être théâtral et de mauvaise humeur. Tout dépend des images, dont beaucoup ne sont pas visibles. J’ai trouvé des moments où j’aurais dû être plus sombre, des moments où j’aurais dû être plus clair, ou tout simplement être en contraste avec les images que nous voyions. Vous voulez préserver cette humeur ou mélanger cette humeur, c’était donc une sorte de défi.

Avez-vous une histoire préférée de la série?

Je veux dire, pour avoir Teddy Roosevelt comme source pour un visionnement Sasquatch des années-lumière avant de faire The Legend of Boggy Creek – j’ai vu ce film à une date double dans ce petit film de 16 millimètres ringard. Mais, comme, avant que cela ne soit fait, vous avez cette histoire Bigfoot fournie par Teddy Roosevelt, vous savez, lors d’un voyage de chasse au début du siècle au Montana. Et avant cela, la légende Sasquatch était bien vivante dans le folklore amérindien. Il faut donc qu’il y ait un certain respect. Une partie de cela est ce genre de chose si vous pouvez certainement comprendre avec une distance historique, et sachant que la science à l’époque n’était pas aussi sophistiquée, vous pouvez certainement comprendre pourquoi cela serait dans un journal et pourquoi les gens ne le croiraient pas et et comment certaines de ces histoires, mythes et légendes ont commencé.

Il est intéressant de vous entendre en parler. L’émission s’intitule «True Terror With Robert Englund» mais il semble que la vérité, en référence aux nouvelles et aux légendes que vous explorez ici, peut être un peu subjective.

Oui exactement.

Par exemple, dans l’épisode 2, des cowboys du Old West sont terrorisés par un… dragon? Un ptérodactyle? Un lézard géant avec des ailes?

D’accord, mais cette histoire se déroule dans les années 1860 ou 1850. Voilà donc il y a 170 ans et qui dire – parce que la science a tellement progressé et que nous trouvons constamment de nouveaux chaînons manquants, de nouveaux fossiles et des squelettes de toutes les différentes espèces – qui veut dire qu’il n’y avait pas un vrai gros lézard dans le sud-ouest Il y a 170 ans? Si vous étiez un cow-boy buvant du whisky près d’un feu de camp tard dans la nuit quelque part à Laredo, et que vous êtes appuyé contre un rocher chaud après le coucher du soleil, et que vous voyez une de ces choses naviguant de rocher à rocher comme un putain de écureuil volant, qui peut dire que cela ne s’est pas produit? Le lendemain, il a peut-être exagéré un peu la taille en retournant à Tombstone ou à Laredo, et a raconté aux gens ce qu’il avait vu dans le bar. Mais encore, il aurait pu y avoir quelque chose de la taille d’un lézard moniteur ou d’un gros gecko. Imaginez que vous vous allongez sur le dos et à 10 pieds au-dessus de vous, il y a un iguane de trois pieds et demi qui se déplace d’un mur à un autre et vous avez vu cette ombre passer sur vous.

Quelle que soit l’inspiration derrière cette histoire, son inclusion ici donne également à votre émission un ton campy. Oserais-je dire, certains ressemblent à des «Mystères non résolus» Spectacle d’horreur.

Et il y a un peu d’inconnu. C’est un facteur qui me rappelle «Ripley’s Believe It Or Not!» Et si, et si, et si? Prenez des sirènes. Les sirènes sont présentes dans toutes les cultures et remontent aux temps anciens. Cela devait commencer quelque part. Maintenant, cela aurait pu commencer avec des femmes qui pouvaient retenir leur souffle pendant longtemps. Et peut-être qu’ils plongeaient pour une certaine délicatesse. Il pouvait s’agir de marins qui hallucinaient à cause d’un hallucinogène – ou à cause de la famine, ou du scorbut – et ils ont regardé vers le bas dans l’eau et ont cru voir un lamantin ou une vache de mer. Et puis ils sont devenus excités. Je veux dire, qui sait? Si nous croyons que des paysans stupides font basculer les vaches et font des choses désagréables aux moutons, qui doute que les esclaves sur un navire de cuisine dans la Phénicie antique ne se sont pas échappés et n’ont violé un phoque, ni une vache de mer, ni un lamantin parce qu’ils étaient si fous et excitée et hallucinante à cause de qui sait quoi? Il y a des choses étranges qui auraient pu déclencher cette légende.

Dans l’épisode de la première de l’émission, il y a un personnage qui a été rendu fou par des cauchemars, pour mourir le vendredi 13. Ces deux détails étaient-ils des œufs de pâques d’horreur? Et, y en aura-t-il plus sur toute la ligne?

Sûr. Je veux dire, c’est amusant pour eux de faire ça. Je dois parfois les mettre en garde parce que j’ai trop souvent répété le mot «cauchemar» ou «rêves» dans un épisode. Ils adorent m’entendre dire ça. Alors oui, ça en fait partie. Mais ça fait aussi partie de, Robert Englund en sait quelque chose. Et en fait, j’en connais un peu! Avant de devenir Freddy, j’ai pris un cours d’analyse de rêve au collège et c’était un excellent cours. Et donc je connais un peu le fonctionnement de l’esprit, les rêves, comment l’esprit doit se reposer, comment les images se combinent dans le subconscient et comment elles sortent de manière étrange qui forment des rêves et des cauchemars. J’en sais un peu plus. Et donc, encore une fois, à cause de mes bagages, ils se rendent compte que c’est un peu amusant et un peu amusant pour le public.

«True Terror With Robert Englund» est diffusé le mercredi à 22 h. ET / PT.