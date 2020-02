Robert Englund veut exprimer Freddy dans un film d’animation Nightmare on Elm Street

À 72 ans, Robert Englund vieillit probablement trop pour jouer encore son rôle le plus emblématique, Freddy Krueger, dans Freddy. En fait, la dernière fois qu’il a mis les griffes et a brûlé le maquillage (sauf pour une apparition en camée sur The Goldbergs en 2018), c’était pour Freddie vs Jason en 2003. Mais il y a une autre façon de jouer le personnage.

Tout en faisant la promotion de ses prochaines docuseries, True Terror, qui fera ses débuts sur Travel Channel le mois prochain, Englund a exprimé son intérêt pour la possibilité d’une version animée de Krueger, déclarant:

«Maintenant, s’ils faisaient une version animée vraiment chère, une version animée de roman graphique, j’adorerais faire la voix pour ça. Ouais, ce serait amusant à faire. “

Un cauchemar sur Elm Street en animation serait sans aucun doute une idée intéressante. Nous n’obtenons pas souvent de contenu animé classé R, mais avec l’émergence d’émissions comme Big Mouth et Bojack Horseman sur Netflix, il y a certainement un marché pour cela. Le seul raccrochage serait avec les droits. Le directeur d’origine, Wes Craven, est décédé en 2015 et la franchise appartient actuellement à la succession Craven. Mais ils prennent de la hauteur pour de nouvelles itérations, alors qui sait?

Bien sûr, la dernière tentative a été le redémarrage oubliable de 2010 avec Jackie Earle Haley. New Line espérait que cela revigorerait la franchise, mais le seul aspect mémorable de ce film était de voir un jeune Rooney Mara dedans.

Englund serait également intéressé à faire un caméo dans un remake ou un redémarrage, et il a même une suggestion de la suite dans laquelle il aimerait apparaître.

«Si, par exemple, ils refont la partie III [Dream Warriors], qui est le plus gros succès de la franchise, j’aimerais être invité à faire un caméo. Je pense qu’il y a une tradition dans les films d’horreur et dans les remakes pour le caméo. C’est une sorte de valentine pour les fans et je sais qu’il y a une part dans [Dream Warriors where] la grande Priscilla Pointer… a joué ce genre de thérapeute du rêve sceptique dans les séances de groupe. Je pense que ce serait amusant pour moi de jouer ce rôle s’il y avait un remake… De ne pas croire aux cauchemars collectifs. Après avoir joué à Freddy, le cauchemar préféré de tout le monde, je pense que ce serait amusant pour moi de jouer un gars qui ne croit pas aux cauchemars. “

Ce pourrait être le moment idéal pour refaire Freddy ainsi que. L’Halloween 2018 a été un énorme succès et deux autres suites sont en route. Et avec la compétition d’Elm Street, vendredi 13, actuellement dans une bataille juridique, le temps semble vraiment être en ce moment.