Robert Pattinson a peut-être révélé son look de Bruce Wayne dans The Batman

Avec la production en cours, nous obtenons progressivement plus d’aperçus chez Matt Reeves » Le Batman, y compris la position de Colin Farrell sur The Penguin. Jusqu’à présent, Robert Pattinson a également été ouvert sur sa préparation pour le rôle de Bruce Wayne et du Dark Knight, y compris son désir de pousser le rôle aussi loin qu’il le peut. L’acteur a peut-être maintenant partagé son look de Bruce pour le film, gracieuseté d’une séance photo Dior pour la Fashion Week de Paris.

Les images, que vous pouvez voir ci-dessous, montrent Pattinson dans une veste en cuir noire et un jean foncé, ainsi que des Air Jordans. Bien qu’il ne soit certes pas grand-chose à continuer, certaines réactions des médias sociaux ont noté que Pattinson canalise le côté playboy de Bruce Wayne. Une affiche est même allée jusqu’à comparer l’apparence de Pattinson à un panneau de bande dessinée, bien qu’il s’agisse là encore probablement d’un tronçon pour ce qui est une tenue assez indéfinissable.

Étant donné que Pattinson tourne maintenant The Batman, le timing s’aligne sur la façon dont l’acteur peut apparaître à l’écran. Le look élégant est également quelque chose qui s’écarte des rôles indépendants plus grungy de Pattinson au cours des dernières années, où il a souvent minimisé sa beauté. De plus, Pattinson a travaillé dur pour développer son physique pour son rôle de chevalier noir, après que des rapports précédents aient suggéré qu’il avait du mal à se mettre en forme pour The Batman.

Il convient de souligner qu’un physique et une garde-robe pointus ne suffisent pas pour faire une excellente performance de Bruce Wayne, et il sera fascinant de voir comment Pattinson jongle avec la double identité du personnage. Des acteurs antérieurs comme Michael Keaton et Christian Bale ont reconnu la nécessité de jouer différentes couches de Wayne, à la fois en privé et lors de l’exécution de son image de playboy en public. Alors que The Batman aurait exploré une version plus jeune et moins fatiguée du Dark Knight, il est probable que nous verrons beaucoup de Bruce Wayne dans l’image de Reeves.

Est-ce que le dernier look de Pattinson vous aide à le voir comme Bruce Wayne? Ou est trop tôt pour le dire, avec Le Batman à un stade si précoce de la production? Comme toujours, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.