Robert Pattinson a presque perdu son rôle de “Batman” avant son audition

Les rumeurs ont presque tué le rôle.



Nous savons depuis un certain temps maintenant que Robert Pattinson est le nouvel homme à jouer le rôle de Batman dans la prochaine adaptation réalisée par Matt Reeves. L’acteur de 33 ans avait déjà parlé de son rôle dans le film et de ses espoirs de ne pas voir ses cotes d’acteur devenir aussi grandes que son personnage de Twilight. Bien que ce soit quelque chose qu’il ne peut clairement pas contrôler, Robert s’est maintenant ouvert à Time Out sur la rumeur de son rôle de Batman avant même qu’elle ne soit officiellement confirmée.

Kimberly White / .

Selon Robert, lorsque la nouvelle est parvenue aux médias, il “n’avait même pas fait l’audition”. encore. “C’est juste éprouvant pour les nerfs parce que j’étais très excité à ce sujet et vous pensez: vraiment, est-ce ainsi que je vais perdre ce rôle? Il a ajouté: «Tout le monde était comme: est-ce vrai, est-ce vrai?», A-t-il déclaré. “Et ce n’était pas vrai à l’époque, je n’avais pas eu le boulot. C’était assez terrifiant. “

En ce qui concerne la vie après le film, Robert a récemment expliqué comment il se tournerait vers le “porno d’art et d’essai” si le film s’effondrait entièrement. “Je me souviens déjà de ce que c’est que de parler d’un film où il y a une attente. Chaque fois que vous dites quelque chose, les gens disent” Argh! Idiot! ” Comme, mec, je n’ai même pas encore commencé! Mais il n’y a pas de critique plus sévère que moi-même, donc je n’ai pas à me soucier de quelqu’un d’autre “, a-t-il déclaré.

