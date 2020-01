Robert Pattinson dit qu’il était sans emploi avant Tenet et The Batman

Il est dit qu’être acteur n’est pas aussi facile que tout le monde le prétend, et même un A-lister comme Robert Pattinson, qui a récemment reçu beaucoup de buzz pour devenir le nouveau Dark Knight de Matt Reeves. Le Batman, est susceptible de faire face à des accalmies dans sa carrière.

Bien qu’il soit devenu un nom familier pour son apparition dans la saga Twilight et Harry Potter, Pattinson n’a pas arrêté sa quête de l’excellence artistique. En fait, l’acteur a réussi à devenir un artiste beaucoup plus acclamé en jouant dans des films indépendants tels que The Lighthouse.

Mais comme le fait l’industrie, les acteurs ne peuvent jamais être sûrs qu’il y aura suffisamment d’offres d’emploi pour les occuper. Et Pattinson, dont le casting en tant que croisé capé de Gotham City a reçu sa juste part de controverse, a récemment affirmé qu’il était essentiellement sans emploi avant l’arrivée de Christopher Nolan’s Tenet et The Batman:

«J’ai littéralement commencé cette année sans emploi. Je me souviens que mon agent avait dit: «Vous n’êtes vraiment sur la liste de personne. Les films sont bien examinés, mais ce ne sont pas des gros succès. »Et puis une semaine plus tard, j’ai reçu un autre appel à l’improviste:« Voulez-vous être dans un film de Chris Nolan? »Je me disais:« Attendez – comment est-ce arrivé? ‘»

Cliquer pour agrandir

Malgré son apparition dans plusieurs films indépendants au cours des deux dernières années, y compris The King de Netflix, Pattinson revient maintenant sur la scène des superproductions avec la nouvelle photo de Nolan, qui doit sortir le 17 juillet.

Pendant ce temps, les rapports indiquent que l’acteur de Twilight a encore du mal à se gonfler pour le Homme chauve-souris au milieu d’une réaction négative qui sape le choix de Matt Reeves de le placer dans le rôle du Dark Knight. Mais pour le meilleur ou pour le pire, nous allons voir Pattinson se déguiser en le plus grand détective du monde en 2021, alors espérons que les acteurs et l’équipe parviendront à tenir l’atterrissage.