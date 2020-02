Robert Pattinson du Batman dit qu’il est toujours terrifié par les Paparazzi

Robert Pattinson sait déjà ce que cela fait d’avoir chacun de vos mouvements examiné par les médias, après avoir connu à la fois les hauts et les bas de la célébrité instantanée après avoir joué dans la franchise Twilight il y a une décennie. Après la conclusion de la série, l’acteur a fait un effort conscient pour rester à l’écart des films hollywoodiens traditionnels afin de restaurer sa réputation et de se réinventer en tant qu’acteur dramatique sérieux, quelque chose qu’il a accompli grâce à une série de performances acclamées par la critique dans dernières années.

Cependant, lorsque le joueur de 33 ans a finalement décidé de retourner sur le territoire des superproductions, il l’a fait de manière énorme en jouant des rôles principaux dans deux des films les plus attendus depuis des années. Non seulement Pattinson reçoit une deuxième facturation dans le mystérieux thriller d’action de Christopher Nolan, Tenet, mais il assume également l’un des concerts les plus prestigieux de toute l’industrie en s’habillant pour jouer le personnage principal dans Le Batman.

Cela ressemble beaucoup à ses années passées à travailler dans des films indépendants à petit budget pour sauter directement dans les superproductions estivales méga-budget consécutives, et avec des photos déjà divulguées de The Batman sur une base de plus en plus régulière, il semble Pattinson va devoir s’habituer à la presse après chaque nouvelle tentative, bien qu’il ait admis dans une récente interview qu’il avait encore beaucoup de mauvais souvenirs associés aux paparazzis.

«J’ai tellement de souvenirs de terreur des paparazzis, et je porte toujours une armure de protection intégrale, capuche, chapeau baissé.»

Malheureusement pour lui, le coup de poing un-deux de Tenet et Le Batman semble sur le point de le propulser vers une résidence permanente près du sommet de la liste A d’Hollywood, et diriger une franchise de bandes dessinées en tant que l’un des personnages les plus aimés de la culture populaire ne va pas exactement garder les paparazzis de son dos.