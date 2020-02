Robert Pattinson est l’homme le plus beau du monde selon la science | Instagram

Robert Pattinson, acteur, mannequin, producteur, chanteur britannique et futur interprète de Batman est désormais considéré comme le “l’homme le plus beau“ayant la meilleure symétrie faciale, selon des études scientifiques.

L’homme le plus beau du monde a un nom et un prénom, est Robert Pattinson, quelque chose que ses disciples n’assurent pas, ni sa petite amie Suki Waterhouse, mais rien de plus et rien de moins que la science.

D’accord avec Ratio d’or de la beauté Phi, ou nombre d’or, une équation qui mesure la perfection physique, l’acteur a obtenu un pourcentage de 92,15 pour cent de précision.

Vous pouvez être intéressé: The Batman dévoile des images de Bruce Wayne dans les enregistrements de la prochaine cassette

Par rapport à d’autres célébrités, il est dit que Pattinson Il est beaucoup plus proche de l’idée d’un visage parfait que les anciens Grecs.

La nombre d’or Il est apparu dans l’Europe de la Renaissance et on dit que les artistes ont utilisé cette formule pour leurs œuvres. On pense que l’artiste Leonardo da Vinci il comptait sur lui pour faire le corps masculin humain parfait dans son célèbre travail, le Homme de Vitruve.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Les scientifiques ont adapté cette équation particulière dans laquelle la longueur et la largeur du visage sont mesurées, puis les résultats sont divisés. La prémisse est que plus les proportions sont proches du nombre 1,618 (Phi), ils sont plus beaux.

Dans ce cas, les yeux, les sourcils, le nez, les lèvres, le menton, la mâchoire et la forme du visage de certaines célébrités ont été mesurés par certains techniques de cartographie utilisé par le chirurgien esthétique du visage, Julian De Silva, qui dirige le Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery, Londres.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Pattinson était dans les cinq premiers dans presque toutes les catégories car il a des caractéristiques très classiques et une merveilleuse mâchoire ciselée. Leur seul résultat inférieur à la moyenne était sur leurs lèvres qu’ils sont un peu minces et plats “, a déclaré Da Silva au Daily Mail.

En deuxième place, Henry Cavill, avec un pourcentage total de 91,64; Bradley Cooper occupe la troisième position avec ses 91,08%; tandis que Brad Pitt et George Clooney Ils occupent respectivement les quatrième et cinquième places avec 90,51 et 89,91%.

Vous pouvez également lire: Regardez fantastique et responsabilisé dans Birds of Prey

Hugh Jackman, David Beckham, Idris Elba, Kanye West et Ryan Gosling compléter le top 10

Les résultats de Robert de chacune de ses proportions:

TABLES

– Avant 93,6%

– 94,7% position des yeux

– Longueur de la largeur du nez 94,67%

– Lèvres 82%

– Forme du visage 91,1%

– Base du nez / Largeur des lèvres 89,4%

– Chin 95.1

– Nombre d’or total 92,15%

– L’acteur britannique, 33 ans, est le plus beau du monde, selon une ancienne formule grecque.

.