Robert Pattinson parle de son aversion pour les films Twilight

Next Gentleman of the Night Robert Pattinson a révélé ce que cela fait d’avoir participé aux films Twilight parce que avouer que pour lui c’est étrange et pour rien à votre goût, quelque chose qui a surpris ses disciples.

Le premier film était libéré dans l’année 2008 dans les théâtres et est basé sur les livres de Stephenie Meyer.

Racontez l’histoire d’amour qui naît entre Bella Swan y Edward Cullen, un humain et un vampire.

Bien que cela semble étrange, cette série de films pour l’acteur ce n’était rien à votre goût et à plusieurs reprises, il l’a dit en précisant que Ce n’est pas votre film préféré.

J’ai toujours pensé que Twilight était assez bizarre, je pensais que c’était dégoûtant, mais un gars ne peut pas rivaliser avec l’ensemble du département marketing qui n’arrêtait pas de dire que le film était une odyssée romantique et très jolie, je me disais: “ Non, c’est dégoûtant ”, a-t-elle déclaré lors d’une interview.

Malgré son dégoût pour ces films, Pattinson se consacre désormais à construire une solide carrière dans le monde du cinéma, démontrant ses compétences et faisant ce qu’il aime vraiment.

Depuis lors, Robert Pattinson est petits projets et il a reçu une réponse critique incroyable à ses performances sur eux.

Robert a actuellement le grand rôle principal de Batman dans la prochaine cassette qui sortira, qui tourne follement à tous ses followers.

Le film Batman devrait être libéré au cinéma ensuite 25 juin 2021.

Il ne reste plus qu’à attendre que Pattinson réponde réellement à toutes les attentes pour être le prochain Batman car, malgré le fait que beaucoup le soutiennent dans son rôle, il y a des gens qui ne pensent pas qu’il puisse le remplir.

