Robert Pattinson répond aux réactions après avoir déclaré que “Batman n’est pas un super-héros”

Peu de fois dans l’histoire de l’attribution du rôle d’un super-héros à un acteur, les opinions ont été divisées ainsi que lorsqu’il a été annoncé que Robert Pattinson allait jouer le rôle de Batman dans son prochain épisode. Avec l’histoire de Twilight sur ses épaules, beaucoup ont sauté pour dire qu’il n’avait pas le talent ou la personnalité pour personnifier le chevalier noir. Cependant, beaucoup d’autres qui l’ont vu dans d’autres films, pensent que c’était une bonne décision.

Au cas où la chose ne serait pas assez divisée, vers décembre 2019, Robert Pattinson a déclaré dans une interview que “Batman n’est pas un super-héros” pour ne pas avoir de super pouvoirs. Quelque chose qui a fait exploser les réactions de tous les fans de cette saga. Maintenant, le prochain Bruce Wayne est sorti pour répondre à toutes ces réactions d’une manière très subtile.

Pattinson a déclaré qu’il ne comprenait toujours pas pleinement l’argument du super-héros. “Je n’ai pas été éduqué sur le sujet”, a-t-il déclaré à Time Out dans une interview. «Les gens étaient très en colère à ce sujet. Il est étrange. Je ne comprends toujours pas l’argument. Ok, c’est un super-héros, je suis désolé. “. Il reprit sur un ton de satire: “Le prochain titre: Pattinson se rétracte: Batman est, en fait, un super-héros”.

Dans une autre partie de l’interview, la star de Lighthouse a dit qu’il se souciait peu de ce que les gens pensaient pendant la production du film. “Je ne m’inquiète que si les gens aiment ça quand c’est fait”dit-il. Quelque chose qui a beaucoup de sens. Alors que Matt Reeves, directeur de The Batman, aime son interprétation, pour lui, c’est plus que suffisant pour le moment.

Le temps sera le juge de la décision de voir Pattinson vêtu du costume noir et sa performance en tant que super-héros le plus important du canon de DC Comics. Pour le moment, et d’après ce que nous avons vu dans The Lighthouse, nous devons être patients et même un peu optimistes.