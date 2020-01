Robert Pattinson s’habille dans l’incroyable bande-annonce de Batman Fan

Cette semaine, le réalisateur Matt Reeves a finalement officiellement annoncé le début de la production sur Le Batman. Alors, quelle meilleure façon de célébrer qu’avec une bande-annonce? Ce n’est pas un réel, rappelez-vous, car nous sommes encore loin d’avoir un aperçu de toutes les images nettoyées, mais cette bande-annonce de fans vraiment impressionnante qui nous donne un avant-goût de l’épopée en magasin lors des débuts de Robert Pattinson en tant que chevalier noir atteint les cinémas l’été prochain.

Créée par Youtuber StryderHD, cette bande-annonce utilise divers clips des films Batman précédents et d’autres projets Pattinson pour nous donner une idée de la façon dont il pourrait apparaître comme le Caped Crusader. Plusieurs plans de Cosmopolis sont utilisés, par exemple, car le look de l’acteur dans ce film – cheveux en arrière et costumes pointus – ressemble beaucoup à Bruce Wayne. La bande-annonce présente également Colin Farrell, Zoe Kravitz et Jeffrey Wright, qui apparaîtront en face de Pattinson en tant que Pingouin, Catwoman et Commissaire Gordon, respectivement.

Cliquer pour agrandir

Le tour crapuleux de Farrell dans Fantastic Beasts et Where to Find Them agit comme un bon remplaçant pour son rôle d’Oswald Cobblepot, bien que les photos fixes révèlent que la star irlandaise a augmenté son poids et – étonnamment – blanchi ses cheveux pour jouer l’homme-oiseau. Pendant ce temps, des photos de Catwoman de 2004 sont utilisées pour représenter Selina Kyle de Kravitz. Mais j’espère que son costume sera bien meilleur que celui de Halle Berry. Enfin, des extraits de Westworld et de Source Code donnent vie à Gordon de Gordon.

Autre Le Batman Les acteurs non représentés dans cette bande-annonce incluent Paul Dano en tant que Riddler, John Turturro en tant que patron du crime, Carmine Falcone, Peter Sarsgaard en tant que procureur de district Gil Colson et Jayme Lawson en tant que candidat à la mairie de Gotham City, Bella Real. Attendez-vous à ce que Matt Reeves crée un thriller policier / policier à saveur DC, s’inspirant des éléments de “Hush” et “The Long Halloween” lorsque le film arrivera en salles le 25 juin 2021.