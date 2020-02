Robert Pattinson, star de The Batman, révèle sa peur des paparazzis

La star de Batman, Robert Pattinson, a révélé sa peur des paparazzis et comment il essaie de se défendre contre eux.

Robert Pattinson n’est pas étranger à la célébrité. Son premier rôle majeur a été dans le quatrième film de Harry Potter, Harry Potter et la coupe de feu où il a joué le malheureux Cedric Diggory. Trois ans plus tard, Robert Pattinson a été propulsé dans la célébrité grâce à son rôle dans la saga Twilight. Après la fin de la série, l’acteur a commencé à jouer des rôles plus difficiles dans des petits films indépendants jusqu’à présent.

L’année dernière, il a été révélé que Robert Pattinson avait officiellement rejoint le casting du prochain film de super-héros DC de Matt Reeves, The Batman en tant que personnage titulaire. Lors d’une récente interview, la star de Batman a révélé que depuis qu’il est devenu une célébrité majeure, une chose à laquelle il ne s’est jamais habitué était les paparazzi. Les paparazzis sont, bien sûr, un ensemble de photographes moins réputés qui prennent des photos non sollicitées de célébrités afin de les vendre à des magazines à sensation et à d’autres médias. Lors d’une interview avec GQ, Robert Pattinson a révélé sa peur d’eux et comment il essaye de se protéger contre eux:

«J’ai tellement de souvenirs terrifiants des paparazzis… et je porte toujours une armure de protection intégrale, capuche, chapeau baissé.»

Que pensez-vous tous des commentaires de la star de Batman? Pouvez-vous blâmer Robert Pattinson d’avoir essayé de rester protégé des paparazzis? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Les détails complets de l’intrigue sur The Batman sont actuellement secrets, bien que le film se concentrera sur un jeune Bruce Wayne et comportera une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra Batman pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du Dark Knight dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman ouvre en salles le 25 juin 2021.

Source: GQ