Robert Rodriguez apporte deux projets à Tubi, le redémarrage de «l’égaliseur» obtient une commande pilote, Toni Collette dirige une nouvelle série Netflix, et plus encore – / Film

Dans cette édition de TV Bits:

Robert Rodriguez apporte deux nouveaux projets à Tubi (à ne pas confondre avec Quibi).

La co-créatrice de Crazy Ex-Girlfriend, Aline Brosh McKenna, développe une comédie pop star à Hulu.

Les panneaux Netflix concernent le studio d’animation Titmouse (ne riez pas).

Sauvé par le redémarrage de Bell complète son casting.

Le redémarrage de l’égaliseur avec Queen Latifah obtient une commande de pilote chez CBS.

Regardez une featurette de Better Call Saul saison 5.

HBO Max commande un nouveau pilote de comédie produit par le créateur de Good Place, Mike Schur.

Matthew McConaughey retrouve le créateur de True Detective Nic Pizzolatto pour la série FX Redeemer.

Toni Collette dirigera la série Netflix Pieces of Her.

Dites adieu à Ray Donovan.

Robert Rodriguez a deux nouveaux projets alignés avec Tubi (s’il vous plaît, quoi que vous fassiez, ne les confondez pas avec Quibi). Par date limite, le service de streaming a obtenu les droits du film d’horreur de science-fiction de Rodriguez Rouge 11 et comme ses docuseries L’école de cinéma Robert Rodriguez. Red 11 est «situé dans le monde sombre et tordu de la recherche juridique sur les drogues. Les collégiens transforment des rats de laboratoire pour gagner rapidement de l’argent. Le protagoniste de la photo, Rob (qui se voit attribuer la couleur et le numéro Red 11), essaie de se sortir d’une énorme dette à hauteur de 7 000 $. Mais les choses deviennent surréalistes quand il n’est pas sûr que l’hôpital essaie vraiment de le tuer, ou si ce sont des effets secondaires des médicaments expérimentaux. »Pendant ce temps, le doc de l’école de cinéma« explique le processus de réalisation du film de guérilla du réalisateur, tout en parlant aux cinéastes et aux entrepreneurs. pour surmonter les limitations perçues du temps, du budget et d’autres variables. “” J’ai réalisé à la fois Red 11 et la série Film School pour célébrer le 25e anniversaire d’El Mariachi, et ce projet montre des méthodes vraiment exploitables en utilisant mon style de tournage sans équipe et à petit budget cela inspirera les autres à faire leurs propres films et à faire entendre leur voix », a déclaré Rodriguez.

Aline Brosh McKenna, co-créateur de Crazy Ex-Girlfriend, a signé un accord pour développer des projets sur toutes les plateformes pour ABC Studio. Selon Deadline, le premier projet de l’accord est Frappé, “L’histoire d’une jeune pop star qui a du mal à écrire son premier album et se retrouve coincée dans un camp d’entraînement pour l’écriture de chansons organisé par les dirigeants anxieux de sa maison de disques.” Jennifer Kaytin Robinson est attachée pour diriger la série, qui se dirige vers Hulu .

Écoutez ici, les enfants. Je veux que vous soyez aussi mature que possible pour cette histoire. Pas de rire. D’accord, prêt? Netflix a signé un accord avec Mésange (qu’est-ce que je viens de dire sur le rire?!). Par date limite, le streamer a signé «un accord global pluriannuel pour produire plusieurs séries animées originales pour adultes» avec le studio d’animation. Netflix a déjà un accord avec le studio – ils sont responsables de Big Mouth. Mais maintenant, ils élargissent les choses. «Lorsque Netflix a demandé si nous voulions rester stables, nous avons été ravis. Lorsque nous avons demandé si cela pouvait être une relation ouverte, ils ont répondu: «Oui, bien sûr. C’est le 21e siècle, petit. C’est la seule façon de l’avoir. “Maintenant, nous sommes amis avec les avantages sociaux et je ne pourrais pas être plus content”, a déclaré le président et fondateur de Titmouse, Chris Prynoski. «Cette nouvelle relation passionnante nous aidera à étancher notre soif implacable de produire des dessins animés. Excusez-moi, je vais maintenant graver NF + TM sur un arbre. “

Le redémarrage de Saved by the Bell en direction de Peacock a complété sa distribution. Selon Deadline, Haskiri Velazquez (The Birch), Mitchell Hoog (Harriet), Alycia Pascual-Pena (Chase) et Belmont Cameli (Empire) se sont tous joints au suivi. Dans la série, Josie Totah joue “Lexi, qui est décrite comme une belle pom-pom girl à la langue pointue et la fille la plus populaire de Bayside High, qui est à la fois admirée et redoutée par ses camarades de classe.” Dans le nouveau Saved by the Bell, «Lorsque le gouverneur de Californie, Zack Morris, se met à l’eau chaude pour avoir fermé trop d’écoles secondaires à faible revenu, il propose d’envoyer les élèves concernés dans les écoles les plus performantes de l’État – y compris Bayside High. L’afflux de nouveaux étudiants donne aux enfants plus privilégiés de Bayside une dose de réalité bien nécessaire et hilarante. »Les acteurs originaux Mario Lopez, Mark-Paul Gosselaar et Elizabeth Berkley reviennent également. Voici une ventilation des nouveaux ajouts:

Velazquez joue Daisy, une sophomore intelligente et ambitieuse qui est excitée à l’idée de fréquenter Bayside High après la fermeture de son école locale. Hoog joue Mac Morris, le beau, charmant fils privilégié du gouverneur Zack Morris. Pascual-Pena joue Aisha, la meilleure amie de Daisy qui aime s’amuser mais qui est ultra compétitive. Elle a grandi en jouant dans des équipes sportives de garçons et fait sensation lorsqu’elle essaie de jouer au football à Bayside. Cameli joue Jamie Spano, capitaine de l’équipe de football de Bayside et fils sensible homme-enfant de Jessie.

Un pilote pour L’égaliseur redémarrer avec Reine Latifah a été éclairé par CBS. La date limite indique que l’émission «met en vedette Queen Latifah comme une figure énigmatique qui utilise ses vastes compétences pour aider ceux qui n’ont nulle part ailleurs à se tourner.» Il s’agit d’une mise à jour d’une série télévisée CBS lancée en 1985 et diffusée jusqu’en 1989, dans laquelle Edward Woodward jouait Robert McCall “un agent du renseignement à la retraite avec un passé mystérieux, qui utilise les compétences de son ancienne carrière pour exiger justice au nom d’innocents pris au piège dans des circonstances dangereuses.” La série a également servi d’inspiration pour deux films mettant en vedette Denzel Washington.

Tu ferais mieux d’appeler Saul revient pour sa cinquième et avant-dernière saison, et voici une featurette dans les coulisses pour vous exciter (si ce n’est déjà fait). Dans la saison 5, «Jimmy McGill’s (Bob Odenkirk) la décision de pratiquer le droit en tant que «Saul Goodman» crée des vagues de changement inattendues et profondes pour ceux sur son orbite. »Je suis un grand fan de cette émission – je pense en fait que c’est mieux que Breaking Bad – et j’ai hâte de voir où finissent ces deux dernières saisons. Better Call Saul saison 5 arrive 23 février 2020.

HBO Max fait équipe avec le créateur de The Good Place Mike Schur pour une “nouvelle comédie mono-caméra avec deux rôles féminins”. Paul W. Downs, Lucia Aniello, et Jen Statsky, qui ont tous travaillé sur Broad City, font partie de l’émission sans titre, qui, selon Deadline, «tourne autour d’un mentorat sombre qui se forme entre deux femmes de générations différentes – une diva de Las Vegas et une élue de 25 ans, pariae et exclue. »Downs, Aniello et Statsky écriront la série, tandis qu’Aniello dirigera. Schur est producteur exécutif.

Nic Pizzolatto et Matthew McConaughey récupèrent le groupe pour Rédempteur. Le couple, qui a déjà travaillé sur True Detective, emmène son nouveau projet chez FX, où Pizzolatto écrira et McConaughey jouera. Le spectacle, par variété, “est inspiré par le premier roman de Patrick Coleman” The Churchgoer “. Il suit un ancien ministre devenu garde de sécurité dissolue (McConaughey), dont la recherche d’une femme disparue au Texas le mène à travers la corruption et le complot criminel, comme son impact passé et présent et enchevêtrés autour d’un mystère d’escalade de la violence et de la tromperie. »J’ai adoré la première saison de True Detective, et donc j’aime l’idée de la réunion de Pizzalotto et McConaughey ici.

Tony! Toni! Ton! Collette! Toni Collette est occupée – elle vient de signer pour jouer Morceaux d’elle pour Netflix. Tel que rapporté par Deadline, Pieces of Her est «un thriller dramatique basé sur le livre 2018 de l’auteur du crime à succès Karin Slaughter», et «se déroule dans une ville endormie de Géorgie où un acte de violence aléatoire déclenche une chaîne d’événements inattendue pour 30 Andy Oliver, âgée de deux ans, et sa mère Laura (Collette). Désespérée de trouver des réponses, Andy se lance dans un dangereux voyage à travers l’Amérique, l’attirant vers le cœur sombre et caché de sa famille. »Collette est l’une des meilleures du secteur en ce moment, donc tout ce dont elle fait partie mérite d’être vérifié. L’actrice n’est pas étrangère aux émissions de Netflix non plus – elle a récemment joué dans la série Netflix Unbelievable.

Ray Donovan est maintenant Ray Done-ovan. La série Showtime avec Liev Schreiber et aimé par les parents partout dans le monde, a été annulé après sept saisons. “Après sept saisons incroyables, Ray Donovan a conclu sa course sur Showtime”, a déclaré Showtime au sujet de l’annulation. «Nous sommes fiers que la série se soit terminée au milieu d’une audience aussi forte et sur une note aussi puissante. Nos remerciements les plus sincères vont à Liev Schreiber, Jon Voight, au showrunner David Hollander et à l’ensemble des acteurs et de l’équipe, passés et présents, pour leur travail dévoué. »

