Robert Rodriguez et James Mangold peuvent réaliser la saison 2 de The Mandalorian

La deuxième saison de The Mandalorian peut-être en ajoutant un talent majeur à sa liste car une nouvelle rumeur indique que Robert Rodriguez et James Mangold dirigeront des épisodes de la deuxième saison de l’émission.

Le Mandalorian a été un énorme succès pour le nouveau service de streaming de Disney, Disney +. La série a été acclamée par les fans et les critiques et a choqué tout le monde en étant une propriété liée à Star Wars que les fans ont universellement reconnue comme bonne. Le Mandalorien avait également sa part de grands réalisateurs travaillant sur la série. Cela incluait Thor: le réalisateur de Ragnarok Taika Waititi, Bryce Dallas Howard et la réalisatrice de Jessica Jones Deborah Chow. Mais maintenant, The Mandalorian peut ajouter encore plus de talent à sa liste de réalisateurs.

Selon une nouvelle rumeur du podcast Black Series Rebels centré sur Star Wars, les réalisateurs James Mangold et Robert Rodriguez pourraient rejoindre The Mandalorian. Robert Rodriguez est un cinéaste qui est principalement connu comme un réalisateur de films d’action coté R. La filmographie de Robert Rodriguez comprend des films comme From Dusk Till Dawn, Once Upon a Time In Mexico et, plus récemment, Alita: Battle Angel. Bien que le curriculum vitae de Robert Rodriguez ne semble pas être le plus familial, le réalisateur a travaillé sur plusieurs films qui pourraient être interprétés comme des westerns modernes. Une observation courante de The Mandalorian est que la série Star Wars ressemble plus à un espace occidental, donc remettre un épisode à Robert Rodriguez n’est peut-être pas si farfelu qu’une idée.

Plus intéressant, le réalisateur James Mangold a également été mentionné comme réalisateur potentiel. Comme Robert Rodriguez, la filmographie de James Mangold contient également beaucoup de films durs, cotés R. Cependant, le réalisateur a été engagé pour réaliser un film de Boba Fett pour Lucasfilm. Comme beaucoup d’autres films dérivés de Star Wars, cependant, le film de Boba Fett a été abandonné après Solo: A Star Wars Story sous-performé au box-office et les projets Star Wars ont commencé à se déplacer vers Disney +. James Mangold est également en pourparlers pour remplacer Steven Spielberg pour Indiana Jones 5.

Vous pouvez voir l’épisode complet du podcast ci-dessous:

Que pensez-vous tous de cette rumeur? Aimeriez-vous voir Robert Rodriguez et James Mangold travailler sur la deuxième saison de The Mandalorian? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de The Mandalorian:

Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans l’univers Star Wars. Le Mandalorien se situe après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous suivons les péripéties d’un seul tireur dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Le Mandalorien met en vedette Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La série Star Wars a été écrite par Jon Favreau, qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist est également à bord en tant que co-productrice exécutive.

Dave Filoni dirigera le premier épisode de The Mandalorian et d’autres épisodes de la série Star Wars ont été dirigés par Thor: le réalisateur de Ragnarok Taika Waititi, la star de Jurassic World Bryce Dallas Howard, le réalisateur de Dope Rick Famuyiwa et la réalisatrice de Jessica Jones Deborah Chow.

Le Mandalorian est désormais disponible exclusivement sur Disney Plus.

Source: rebelles de la série noire