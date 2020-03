Robert Rodriguez réalisant The Mandalorian dans la saison 2 / film

Il n’y a pas si longtemps, une rumeur sans fondement circulait autour du directeur de Logan, James Mangold et du directeur d’Alita: Battle Angel. Robert Rodriguez serait de diriger des épisodes de la deuxième saison de l’action en direct Guerres des étoiles séries Le Mandalorien. Cependant, puisque James Mangold a complètement démystifié l’histoire et que Robert Rodriguez n’a jamais rien dit, cela ne semblait pas vrai. Mais aujourd’hui, nous savons que la moitié de cette histoire était exacte après tout: Robert Rodriguez dirigera au moins un épisode de la deuxième saison de The Mandalorian.

HN Entertainment a été le premier à légitimer la nouvelle de Robert Rodriguez réalisant The Mandalorian season 2. Bien que nous ne puissions pas le confirmer complètement, nous avons également entendu la même chose récemment de nos propres sources indépendantes. Nous ne savons pas avec certitude s’il réalise ou non un seul épisode ou peut-être deux épisodes cette saison.

Le producteur exécutif mandalorien Jon Favreau et Robert Rodriguez sont amis depuis longtemps grâce à leurs expériences en tant que réalisateurs indépendants devenus cinéastes à succès, il est donc logique que le réalisateur de Desperado ait été amené pour faire une pause au Mandalorian. Rodriguez a le don de créer des séquences d’action incroyables, nous avons donc hâte de voir ce qu’il fait dans l’univers Star Wars.

Tout au long de sa carrière, Rodriguez a été passionné par la rationalisation du processus de production de films, en particulier en ce qui concerne les effets visuels utilisés pour créer des environnements au lieu de construire des décors coûteux, comme en témoignent les franchises Sin City et Spy Kids. Rodriguez a donc dû se battre pour travailler avec la technologie innovante de Stagecraft que Lucasfilm a utilisée dans les coulisses de The Mandalorian (voir comment tout cela fonctionne ici), qui est fondamentalement son rêve de réalisation de film.

Cette nouvelle arrive dans la foulée de notre propre scoop exclusif qui Rosario Dawson apparaîtra dans la deuxième saison de The Mandalorian en tant que version live-action d’Ashoka Tano, le personnage Jedi populaire de The Clone Wars et Star Wars Rebels.

Quant à savoir qui sera à la tête du reste de la deuxième saison de The Mandalorian, Jon Favreau a déjà révélé qu’il dirigerait un épisode et un acteur de la série. Carl Weathers également derrière la caméra. Plus, Dave Filoni a été confirmé pour diriger au moins un épisode lorsque la série a récemment terminé sa production.

