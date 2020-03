Robert Rodriguez réalisera un épisode de la saison 2 de The Mandalorian

Le Mandalorian reviendra plus tard cette année à Disney + avec une deuxième saison et selon HN Entertainment, Robert Rodriguez a réalisé certains des épisodes.

Il a réalisé de nombreux films et émissions au fil des ans, notamment Desperado, From Dusk Till Dawn, Spy Kids et Alita: Battle Angel.

La série à venir verra de nombreux réalisateurs prendre la tête, dont Jon Favreau, Carl Weathers, Peyton Reed, Dave Filoni, Taika Waititi et Bryce Dallas Howard, chacun réalisant un épisode.

La saison 1 de Mandalorian est disponible en streaming maintenant sur Disney +.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.