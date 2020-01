Roberto Leal révèle le privilège du concurrent préféré du Gala 1

Cinq après l’inauguration officielle de “ OT 2020 ” avec le Gala 0, dans lequel Adrián Acuña et Valery ont été expulsés, Roberto Leal a révélé quel sera le privilège du favori lors du prochain gala, qui aura lieu dans la nuit du Dimanche 19 janvier: Vous aurez la possibilité de choisir avec lequel de vos camarades de classe vous chanterez au Gala 2.

Roberto Leal avec les candidats de ‘OT 2020’ au Gala 0

Le présentateur a publié les informations à travers les réseaux, à travers une vidéo dans laquelle Leal a plaisanté avec le fait qu’il a passé la semaine dans les Caraïbes, jusqu’à ce qu’il doive revenir le dimanche pour présenter le gala du show de talents. “Notre infiltré à l’Académie, Marti, sait tout, mais il y a des choses qui, grâce à notre assistant vocal, ne vous le diront pas”, a expliqué le présentateur..

“Au moins aujourd’hui, je vais prendre de l’avance sur moi-même. Je vous assure que le privilège de cette semaine je vous le dirai dimanche au gala, mais je vais prendre de l’avance et je vous le dirai”, a poursuivi Leal, avant révèlent que “la personne qui sort préférée cette semaine, pourra choisir avec qui chante la semaine prochaine”. “Je vous le dirai dimanche, mais vous le savez déjà. Alors votez”, a encouragé Leal. Une révélation qui a suscité des doutes chez les adeptes du programme, suite au fait que, dans cette édition, le favori de la nuit manque d’immunité et peut être nominé, une liste qui n’aura pas de limite sur les galas de ‘OT 2020’.

Un week-end avec des nouvelles

Ces développements ont déjà été avancés lors de la conférence de presse qui s’est tenue début janvier, quelques-uns des privilèges possibles dont pouvaient jouir les favoris de chaque gala, parmi lesquels choisir le répertoire, sauver un partenaire ou chanter seul, ont été révélés. Un mécanicien que les candidats auront l’occasion d’essayer lors du Gala 1, où Vanesa Martín et Danny Ocean seront les premiers invités de l’édition et auxquels les nouvelles seront associées Youtube, plateforme à travers laquelle le format présentera plusieurs programmes tout au long de la veille du gala et le même jour que l’événement musical, sous les noms de «Academia al Minute», «Hoy gala plays» et «Pregala».

.