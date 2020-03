Roberto Orci développe un film dérivé «Spider-Man» sans titre

Roberto Orci de The Amazing Spider-Man 2 a été sélectionné pour écrire un prochain film dérivé de Spider-Man.

Sony a lentement construit son propre univers cinématographique Spider-Man avec Venom et Morbius. D’autres projets qui sont actuellement en cours sont Madame Web, Silver Sable, Black Cat et même Kraven The Hunter est censé obtenir son propre film. Maintenant, TheWrap rapporte que Roberto Orci a été sélectionné pour écrire un prochain spin-off de Spider-Man.

Orci n’est pas étranger au monde de Spider-Man comme il a précédemment écrit le scénario de The Amazing Spider-Man 2. Il est également crédité de Star Trek et Star Trek Into The Darkness de JJ Abrams, afin qu’Orci puisse se sentir chez lui avec un film de cette stature.

Morbius est le prochain film à sortir de l’univers cinématographique de Spider-Man avec Jared Leto dans le rôle principal. Morbius devrait être le premier de ces films à se connecter à l’univers cinématographique Marvel après la révélation de Vulture de Michael Keaton dans la première bande-annonce. Une suite de Venom tourne actuellement avec Andy Serkis dans le fauteuil du réalisateur, Tom Hardy de retour et Woody Harrelson jouant le carnage meurtrier.

Voici le synopsis officiel du Morbius de Jared Leto:

L’un des personnages les plus convaincants et les plus conflictuels de Marvel arrive sur grand écran alors que le lauréat d’un Oscar Jared Leto se transforme en l’anti-héros énigmatique, Michael Morbius. Dangereusement malade avec un trouble sanguin rare et déterminé à sauver d’autres personnes qui subissent le même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Ce qui semble à première vue être un succès radical se révèle bientôt être un remède potentiellement pire que la maladie.

Réalisé Daniel Espinosa à partir d’un scénario écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, Morbius met en vedette Jared Leto en tant qu’anti-héros principal, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris et Tyrese Gibson. Avi Arad et Matt Tolmach produisent le projet avec Lucas Foster tandis que Palak Patel supervisera pour Sony.

Morbius sortira en salles le 31 juillet 2020. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur Roberto Orci et l’univers cinématographique de Spider-Man au fur et à mesure que nous l’apprendrons.

