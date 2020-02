Roberts Julia Roberts achète une superbe maison dans la baie de San Francisco

Julia Roberts

L’actrice a payé 8,3 millions de dollars américains dans la maison victorienne à cinq niveaux.

Bien que sa base d’opérations soit son ranch à Malibu, Julia Roberts aime la baie de San Francisco.

L’actrice a souvent passé des vacances à San Francisco et semble maintenant prête à en faire une deuxième maison.

L’actrice Pretty Woman a acheté une maison pour 8,3 millions de dollars à Presidio Heights, un quartier très exclusif de San Francisco, selon le Los Angeles Times.

Une source proche de Julia a déclaré au journal qu’il s’agissait d’une maison victorienne rénovée de style Renaissance, construite vers 1907.

Située sur Washington Street dans la ville, la résidence de carreaux verts compte cinq étages, cinq chambres, 4 salles de bains et demie, une pièce supplémentaire, un bureau et un patio extérieur échelonné, ainsi que deux terrasses.

Avec les 6 245 pieds carrés (580 mètres carrés) d’espace de vie, la propriété offre également une vue sur la baie et le Golden Gate Bridge depuis les fenêtres supérieures orientées au nord.

Julia partagera l’impressionnante maison avec son mari Danny Moder et leurs enfants Hazel et Phinnaeus, 15 ans, et Henry, 12 ans.

