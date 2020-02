Robin aurait un camée dans le Batman pour mettre en place un spin-off

Savez-vous que cela fait près de 25 ans que Robin était dans un film DC en direct? Le film LEGO Batman comportait une version comique de lui, bien sûr, mais à ce jour, la performance de Chris O’Donnell dans Batman & Robin de 1997 était la dernière fois que Dick Grayson apparaissait en chair et en os sur grand écran. Cette sécheresse pourrait être sur le point de se terminer avec Matt Reeves Le Batman, pourtant.

Depuis un certain temps maintenant, il y a des rumeurs selon lesquelles Robin pourrait apparaître dans les débuts de Robert Pattinson en tant que Dark Knight et des sources proches du WGTC – les mêmes qui ont dit que Disney développait Aladdin 2 et John Cena jouait le frère de Vin Diesel dans Fast & Furious 9, qui ont depuis été confirmés – disons que l’acolyte est bien dans le film. Ne vous attendez pas à un rôle prolongé pour le héros, car nous entendons qu’il ne passera que pour une brève apparition. Le but serait évidemment de lui donner une place plus importante dans la franchise à l’avenir, probablement son propre spin-off à un moment donné. Et oui, ce serait la version Grayson, plutôt que Jason Todd, Tim Drake, etc.

De plus, Timothee Chalamet serait un acteur attendu pour le rôle, nous dit-on. Et si ces informations sortent, cela pourrait être un exemple de Warner Bros. étant au courant de ce que les fans veulent, car la star est devenue un choix populaire pour jouer récemment un DCEU Robin. Cependant, il ne regarde que pour le moment, donc ce n’est pas encore confirmé qu’il sera celui avec qui ils iront. Bien qu’ils doivent décider bientôt, puisque The Batman tourne maintenant

En tout cas, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, il a été rapporté l’automne dernier que WB avait de grands projets pour le Bat-mythos sur le grand écran, avec des retombées pour Robin et Batgirl qui seraient en cours. Les films de base de Batman seront utilisés comme rampe de lancement pour ces différentes propriétés, apparemment, plusieurs points de vente ayant rapporté l’année dernière que Grayson se présenterait dans au moins un épisode de la trilogie de Reeves. Et selon nos informations, cela se produit plus tôt que tard, car il semble que nous verrons Robin quand Le Batman sortira en salles en juin 2021.