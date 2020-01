Robyn Brown a dit qu’elle n’avait pas l’impression de faire partie d’une famille de polygames

Le déménagement des Browns à Flagstaff de Las Vegas a choqué de nombreux fans des Sister Wives de TLC, car cela semblait plus que soudain. Et avec quatre hypothèques de retour au Nevada, la famille ne semblait pas financièrement préparée au déménagement.

Dans l’épisode du 12 janvier de Sister Wives, «Lonely in Flagstaff», il semblait que les Browns n’étaient pas non plus entièrement préparés émotionnellement au grand changement.

Les quatre épouses de Kody Brown, Meri, Janelle, Christine et Robyn Brown, se sont rencontrées pour le déjeuner et ont révélé à quel point elles se sentaient isolées vivant dans des maisons séparées à l’écart de la ville les unes des autres. La quatrième femme, Robyn, a même laissé entendre qu’elle ne se sentait parfois pas du tout comme si elle faisait partie d’une famille plurielle.

Les femmes et les enfants bruns | Gabe Ginsberg / FilmMagic

Les épouses brunes se sont réunies pour le déjeuner pour discuter de leur déménagement difficile à Flagstaff

Les fans de Sister Wives ont remarqué que, malgré leur désir d’être proches en famille, les épouses Brown ne semblent souvent pas passer beaucoup de temps ensemble.

Dès que les quatre femmes de Kody se sont rencontrées pour le déjeuner, ce problème persistant est devenu plus clair que jamais. Meri, qui était récemment revenue de six semaines seule à Las Vegas après avoir été expulsée de sa première maison Flagstaff par des voisins en colère, était frustrée que ses épouses sœurs ne l’aient pas aidée à déplacer ses meubles.

“Je suis complètement seule là-bas”, a déclaré Meri à propos de sa nouvelle location. “Je dors toujours sur un matelas par terre.”

Alors que les épouses de la sœur de Meri lui ont suggéré d’embaucher quelqu’un pour porter ses meubles dans les escaliers sur le côté de sa maison (qui est construite le long d’une montagne), la première femme de Kody a dit qu’elle était blessée, elles ne se sont pas portées volontaires pour le faire elles-mêmes. “Je veux dire, pour moi, c’est ce que fait la famille”, leur a-t-elle dit.

Meri a même déclaré que leur refus de l’aider à déplacer les grands meubles la faisait se sentir isolée de la famille. “J’ai l’impression que leur amour et prendre soin de moi est conditionnel”, a-t-elle déclaré à propos de ses épouses.

Robyn Brown a dit qu’elle n’avait même pas l’impression d’être «dans une famille plurielle»

Pendant ce temps, la quatrième épouse Robyn, qui a dit qu’elle se sentait toujours seule dans son premier mariage et aspirait à faire partie d’une famille plurielle dans son deuxième mariage, a également admis qu’elle luttait contre l’isolement à Flagstaff.

“Nous commençons à ressentir la pincée d’être séparés”, a déclaré la maman de cinq enfants. “Nous sommes séparés dans les locations, donc on a l’impression de se voir encore moins.”

La star de Sister Wives a même avoué qu’elle n’avait pas du tout l’impression de faire partie d’un mariage polygame. «J’ai l’impression de ne pas faire partie d’une famille plurielle en ce moment. C’était vraiment, vraiment bizarre », a-t-elle déclaré aux producteurs de TLC.

Pourtant, Robyn a laissé entendre que l’isolement de Meri et son isolement faisaient parfois simplement partie du fait d’être une épouse plurielle (épouse de polygame). “Kody est une personne très occupée”, a déclaré Robyn. «Il a beaucoup d’exigences envers lui. Ce n’est rien de personnel que Kody ne soit pas là quand [Meri] a besoin de lui. Parce qu’il n’est pour aucun de nous. Et c’est exactement ce que signifie être une femme plurielle. “

Les autres épouses ont convenu qu’elles se sentaient exclues de la grande famille

La troisième épouse Christine et la deuxième épouse Janelle ont partagé les sentiments de solitude de leurs épouses sœurs à Flagstaff.

Janelle a même dit qu’elle se sentait si seule qu’elle commençait à ressentir des symptômes de dépression. “Je deviens un peu fou”, a déclaré la star de Sister Wives. “La voiture ne quitte pas mon garage pendant un jour ou deux, et tout d’un coup je commence à me demander pourquoi je veux juste m’allonger sur le canapé et la vie est si dure, et il est trop difficile de s’habiller.” Elle a conclu, ” C’est l’isolement. ”

La deuxième épouse de Kody a avoué qu’elle se demandait souvent si Flagstaff était finalement la bonne décision pour la famille Brown. «Je commence à me demander, par exemple, pourquoi vivons-nous ici? Pourquoi est-ce que je fais ça? », A-t-elle expliqué aux producteurs. “Je dois voir des gens, et je dois voir des gens que je connais et dont je me soucie, parce que je ne peux pas continuer à faire ça.”

Christine, elle aussi, a admis qu’elle ne se sentait plus proche de ses épouses sœurs depuis le déménagement.

“J’ai l’impression qu’ils se portaient bien dans ma vie sans moi et ils n’avaient même pas vraiment besoin de moi dans leur vie”, a déclaré la troisième épouse de Kody aux producteurs de Sister Wives. “Je me laisserais juste aller dans ce funk de penser qu’ils étaient en colère contre moi et ils ne voulaient vraiment rien avoir à faire avec moi.”