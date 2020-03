Robyn Brown dit que Kody Brown «rompt sa promesse»

Robyn Brown a épousé Kody Brown lors de la première saison de Sister Wives de TLC. L’union spirituelle a fait de Robyn Kody la quatrième épouse, alors qu’elle a rejoint la famille des polygames mormons fondamentalistes plus de 15 ans après son mariage avec Meri, Janelle et Christine Brown.

Kody et Robyn sont mariés depuis près d’une décennie et partagent cinq enfants (trois enfants adoptés issus du premier mariage de Robyn et deux enfants biologiques). Bien que la plupart des fans de Sister Wives croient que Kody favorise sa quatrième femme, des fissures ont commencé à apparaître dans leur relation.

Dans l’épisode du 1er mars de Sister Wives, «This Land Is Your Land… Or Hers», Robyn a admis que le récent déménagement de la famille de Las Vegas à Flagstaff avait ébranlé sa confiance en Kody, les amenant à des arguments amers.

Robyn, Janelle, Meri et Christine Brown | Gabe Ginsberg / FilmMagic

Robyn a dit qu’elle et Kody avaient «frappé des têtes»

Sur le dernier épisode de Sister Wives, Robyn a révélé

qu’elle et Kody n’étaient plus les jeunes mariés ravis qu’ils étaient autrefois. «Kody et

J’ai frappé des têtes comme des fous ce dernier peu », a-t-elle admis.

En particulier, Robyn a été frustré par la famille de Brown

situation de vie. “Je n’ai pas l’impression d’avoir une maison en ce moment”, a-t-elle avoué.

Lorsque Kody a demandé à la famille de quitter son cul-de-sac de quatre maisons à Las Vegas pour une plus grande propriété à Flagstaff, il avait promis de les installer et de partager l’espace ensemble dès que possible.

Au lieu de cela, les Browns étaient coincés dans diverses maisons de location

dispersés à travers la ville. Leurs plus jeunes enfants ne dépensaient pas autant

passer du temps ensemble comme leurs enfants plus âgés.

“Je me bats. Je suis vraiment, vraiment en difficulté “, a déclaré Robyn, ajoutant qu’une des raisons pour lesquelles elle est devenue une femme plurielle (polygame) était d’avoir ses enfants passer du temps avec ses épouses sœurs comme leurs autres” mamans “.

Kody pensait que lui et Robyn devraient acheter une maison au lieu de louer

Maintenant, Kody voulait acheter une autre maison, tandis que Robyn voulait

loyer dans l’espoir que la situation ne serait pas permanente. De plus, il a apporté

l’idée d’utiliser les terres de la famille sur le col Coyote comme immeuble de placement

au lieu de vivre là-bas.

“Je veux juste crier à l’idée d’acheter”, a déclaré Robyn, expliquant qu’elle ne pensait pas que Kody avait respecté son engagement pendant le déménagement à Flagstaff.

“Nous avons eu une situation vraiment formidable à Las Vegas”, a déclaré Robyn. “Kody propose cette idée que nous allons déménager.” Mais selon elle, la stipulation était que la famille vivrait tous ensemble et passerait beaucoup de temps ensemble.

“C’est la promesse que j’ai faite à mes enfants”, a déclaré la quatrième femme de Kody. «Vous brisez votre promesse. Parce que nous leur avons promis de nous remettre ensemble. »

Le couple «Sister Wives» semble atteindre un point de rupture en un coup d’œil

Dans un aperçu de l’épisode du 8 mars, le mariage de Kody et Robyn semble atteindre un point de rupture alors qu’ils continuent de se disputer sur la location ou l’achat d’une maison à Flagstaff.

“Quelque chose de fou est sur le point de se produire ici”, dit Kody dans l’aperçu

agrafe.

Une Robyn désemparée dit à ses enfants: «Ils veulent vendre ce

maison, et nous devons trouver un autre endroit pour vivre. ” Pourtant, les épouses sœurs

star insiste pour continuer à chercher une location. “Je crois à 100% que Dieu va

fournissez-nous cette maison », dit-elle.

Kody repousse en s’exclamant: «Le message de Dieu ne va pas

trouver une location. “Le message de Dieu est” vous devez acheter une maison. “”

Robyn demande conseil à la première épouse de Kody, Meri, sur ce qu’il faut faire à propos de ses problèmes conjugaux. «J’ai eu des moments de colère avec Kody», admet-elle. “Il a été tellement arrogant.” Aux producteurs, elle ajoute: “Parfois, dans le mariage, vous devez déterminer sur quelle colline vous êtes prêt à mourir.”

Dans un moment particulièrement choquant, Kody dit aux producteurs

arriver au point qu’il pourrait «dissoudre le partenariat» entre lui-même et

Robyn et acheter une maison tout seul.