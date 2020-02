Rocío Carrasco a vu le premier gala de «Survivors 2020», selon Belén Esteban

Le samedi 22 février dans «Saturday deluxe», plusieurs sujets liés aux nouveaux concurrents de «Survivors 2020» ont été discutés. L’un d’eux, Rocío Flores Elle est la fille d’Antonio David Flores et de Rocío Carrasco. Alors qu’avec son père il entretient une excellente relation, avec sa mère il ne parle pas, comme tous les deux l’ont rendu public. Dans certaines déclarations faite à la radio pour promouvoir la comédie musicale sur la vie de sa mère, Rocío Carrasco a commenté très brièvement qu’il y a “des blessures qui ne ferment pas” se référant à sa filleIl y a quelques semaines, lorsque des journalistes lui ont demandé s’il verrait sa fille à la télévision, il a répondu: “Le jettent-ils sur Netflix? Parce que sinon, non“Un commentaire qu’Antonio David a confirmé plus tard, ça avait fait beaucoup de mal à la fille qu’ils ont tous deux en commun.

Rocío Carrasco et Rocío Flores, en tant que candidat à «Survivors 2020»

Jusqu’à présent, c’est ce qu’elle a dit sur la participation de Rocío Flores dans la réalité, mais Belén Esteban semble avoir des informations qui apporteraient un peu de lumière à cet aspect. “Rocío Carrasco a vu jeudi le gala“, étaient les mots du collaborateur assurant que dans ce cas, Rocío Carrasco aurait montré de l’intérêt pour la facette télévisuelle de sa fille. Esteban n’a pas voulu préciser d’où venaient les informations. “Alors je vous le dis”, a-t-il promis à Jorge Javier Vázquez après s’être intéressé à la source.

D’autres collaborateurs ont commenté à l’époque des déclarations telles que “c’est normal de le voir” ou “vu toute l’Espagne”. Pour le moment La situation familiale de Rocío Flores, connue de tous ses collègues, a déjà amené une ligne dans la discussion occasionnelle. Le plus populaire avant même le début de la réalité, dans les jours précédents de vivre ensemble. Cristian Suescun dans une phrase a qualifié sa mère de “ta mère“, quand précisément le traitement entre les deux n’est pas affectueux. Yiya il a également eu une confrontation avec Rocío Flores en vous suggérant de participer au programme pour votre famille, “J’ai aussi papa et grand-mère“il lui a assuré.

Le dévouement du saut

La jeune fille de 23 ans, avant de se rendre au Honduras dit qu’il ne s’était jamais séparé de sa famille, et d’être “a brisé l’âme“en leur disant au revoir et surtout à leur père. Toujours en parlant de la relation étroite qu’ils ont, avant de faire le saut mythique de l’hélicoptère dans le premier gala de réalité il l’a dédié à toute sa famille“surtout mes frères, mon petit ami et à toutes les personnes qui me soutiennent. “

