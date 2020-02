Rocío Carrasco et Proamagna («Ma maison est à toi») préparent une série et un documentaire de Rocío Jurado

Le 18 septembre 1946, l’un des artistes les plus aimés et les plus reconnus de l’histoire de notre pays est né à Chipiona. Ce jour-là, Rocío Jurado est arrivé dans le monde, qui a sans aucun doute été l’un des chanteurs espagnols qui a le plus marqué l’histoire de la musique dans notre pays. Cette grande réussite professionnelle rejoint une vie personnelle intense toujours sous les projecteurs, une trajectoire intense qui occupe des dizaines de pages dans des magazines et des milliers d’heures de télévision, et que tout au long des décennies tout le monde parle d’elle et de sa famille. Par conséquent, il n’est pas surprenant que lorsque l’artiste est morte, elle est devenue une légende de l’Espagne et depuis lors, rares sont ceux qui ont voulu raconter ce qu’il a vécu, raconter cette vie intense plein de hauts et de bas.

Eh bien, Pablo Carrasco et son producteur Proamagna préparent déjà deux nouveaux projets liés à la figure de Rocío Jurado. Comme vous avez pu le savoir en exclusivité FormulaTV, la productrice responsable de ‘My house is yours’ prépare une série de fiction sur la chanteuse et un documentaire sur sa vie. De cette façon, les responsables de l’usine audiovisuelle andalouse ont décidé d’ouvrir de nouveaux secteurs d’activité et c’est qu’au-delà de la production de formats de divertissement et d’espaces de recherche pour le petit écran, a décidé d’entrer dans la production de comédies musicales avec “Que ne donnerais-je pas pour être Rocío Jurado” et dans le domaine de la fiction avec cette nouvelle série déjà en cours.

Rocío Jurado et sa fille Rocío Carrasco

Comme vous l’avez appris sur ce portail, dans les deux projets la fille de la tonadillera, Rocío Carrasco est impliquée. En ce qui concerne la série, il convient de noter qu’aujourd’hui Il est en cours de développement. Son équipe écrit déjà les premiers épisodes de ce nouveau projet qui mettra en vedette un niveau de production de fiction en prime time et dans lequel la vie du chanteur renommé et bien-aimé sera racontée. Pour l’instant, ils n’ont pas transcendé plus de détails concernant l’identité des scénaristes qui sont derrière le projet, ni les détails du casting possible et il est possible de penser qu’étant donné la phase très précoce dans laquelle se trouve la fiction, il est trop tôt pense toujours à la distribution possible qui pourrait y jouer. On ne connaît pas non plus les détails de la chaîne ou de la plateforme de streaming qui pourrait héberger la diffusion..

L’autre fiction de Rocío Jurado

Ce projet il rejoindrait comme ‘Like wings to the wind’, une production d’Atresmedia pour le petit écran qui a également raconté la carrière vitale et professionnelle de Rocío Jurado. Eva Almaya, Helena Salgado et Carmen Navarro ont été les actrices choisies pour se mettre dans la peau de la tonadillera aux différentes étapes de sa vie. La fiction a été enregistrée, présentée mais n’a jamais été diffusée en plein air et jusqu’à présent, elle a simplement été vue sur la plateforme de streaming Flixolé. Maintenant, Proamagna a voulu parier sur son propre projet qui travaille avec Rocío Carrasco et qui Il rendra également un hommage bien mérité à l’un des artistes les plus reconnus de notre paysage musical à travers l’histoire.

C’est “Ce que je ne donnerais pas pour être Rocío Jurado”

Cette nouvelle série et le documentaire que Proamagna prépare rejoignent “Que ne donnerais-je pas pour être Rocío Jurado”, une comédie musicale dédiée au Jury qui est déjà devenue un véritable succès en Andalousie. Anabel Dueñas est la protagoniste de cette production dans laquelle elle a également travaillé avec Rocío Carrasco depuis qu’elle en est la créatrice. Pablo Carrasco est le producteur de ce spectacle musical et théâtral qui a la direction et la production musicale de Fidel Albiac. Des sujets tels que “Qu’est-ce que je ne donnerais pas”, “L’œillet”, “Comment je t’aime” ou “Lady” sonnent dans cette comédie musicale mettant en vedette un jeune artiste qui apparaît à un casting pour jouer Jury dans une pièce et qui vivra son Dernier test, d’une durée de deux heures, seul devant son public. A travers les chansons des plus grands nous découvrirons ses peurs devant le défi le plus important de sa vie.

