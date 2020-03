Rocío Flores, désespérée de ne rien savoir de sa mère après la crise des coronavirus

La crise provoquée par l’expansion rapide du coronavirus à travers la planète fait des ravages, en particulier dans notre pays. Avec plus de 11 000 cas diagnostiqués, l’Espagne est sans aucun doute l’un des territoires les plus touchés par cette pandémie mondiale et donc, la direction des ‘Survivants’ a décidé ce mardi 17 février de communiquer aux concurrents tout ce qui se passait dans notre pays. BulldogTV et Mediaset España considèrent que cela était nécessaire pour les candidats ils étaient au courant de la situation et pouvaient faire face à ce qui se passait du Honduras.

Rocío Flores et Lara Álvarez

Lara Álvarez était chargée de leur annoncer la nouvelle. La présentatrice a rassemblé ses survivants à la Palapa, Il leur a raconté comment l’expansion de COVID-19 a été vécue dans notre pays et toutes les mesures que le gouvernement a décrété pour tenter de paralyser cette contagion massive. Les candidats n’ont pas pu s’empêcher de calmer les larmes et étaient manifestement très préoccupés par l’état de santé de tous leurs proches qui se trouvent en Espagne. Bien que le présentateur ait voulu se calmer, BulldogTV a voulu enregistrer une vidéo avec la famille de tout le monde afin que ce soit eux-mêmes qui indiquent clairement qu’ils vont bien.

De cette façon, au cours de quelques minutes, nous avons vu toutes ces salutations qui, en dépit de rassurer les survivants, les ont fait fondre en larmes d’émotion, car ils se sentaient plus proches que jamais de ceux qu’ils aiment. Malgré cela, il y a un concurrent qui a raté un message. Antonio David Flores a enregistré une vidéo pour sa fille, l’encourageant à continuer et précisant qu’elle va bien, mais Rocío Flores a manqué à sa mère Rocío Carrasco a également confirmé que tout allait bien. C’est ce qu’elle a dit à Lara Álvarez en larmes, qui a essayé de lui remonter le moral sans grand succès. Et c’est que totalement effondrée, la fille a souffert d’une dépression nerveuse ne sachant pas comment va sa mère aujourd’hui.

La promesse de Lara Álvarez

“Qu’il n’a pas pu m’envoyer de message … cela semble super injuste. Je veux savoir que ça va. J’ai 7 ans sans rien savoir de ma mère et que cela arrive et que je n’ai rien … J’ai besoin de savoir! Le reste est superflu, je pense que je le mérite “, a-t-elle déclaré en pleurant. Álvarez a ensuite affirmé que” la nouvelle qui vient de Madrid est que toute votre famille va bien, mais je vous donne ma parole que je vais personnellement vous donner des informations sur votre mère. Je vais déplacer le ciel et la terre pour obtenir des informationsUne promesse qui a sans aucun doute rassuré la fille, très nerveuse et effondrée de ne pas savoir si sa mère allait bien.

