Rocío Flores, deuxième concurrent confirmé

Dans quelques jours, plusieurs célébrités monteront dans l’hélicoptère pour faire le grand saut par lequel commencera l’une des plus grandes aventures de leur vie: leur participation à «Survivors 2020». Malgré toutes les rumeurs des dernières semaines sur qui participera à la téléréalité, seul le nom d’Albert Barranco est confirmé.

Rocío Flores, candidat de «Survivors 2020», sur le tournage de «GH VIP 7»

Cependant, deux noms allaient être révélés le 5 février et ‘Save me banana’ a été l’espace Mediaset chargé de faire savoir qui était la deuxième personne à participer au programme. Rocío Flores enveloppera son maillot de bain pour devenir un concurrent confirmé de «2020 Survivors» et faire face aux tests qui nous attendent au Honduras. “Pour moi, c’est un défi, j’espère ne décevoir personne”, a déclaré la candidate, dans une courte vidéo publiée par ‘Save Me’ après que son père, Antonio David Flores, a annoncé sa participation.

La signature de Rocío Flores n’est pas surprenante, et c’est que sa participation a été l’une des plus rumeurs et attendues. Antonio David et la fille de Rocío Carrasco ont gagné une place dans les programmes Mediaset avec la défense de son père lors de son concours dans la septième édition de ‘GH VIP’. De plus, ravivé la polémique avec Carrasco, Flores est dans l’œil de l’ouragan de plusieurs visages de la chaîne, notamment Sofia Suescun, qui a établi une guerre avec elle qui pourrait continuer sur le tournage de la téléréalité.

Albert Barranco, premier concurrent

Pour l’instant, nous savons seulement que Rocío Flores partagera ses expériences au Honduras avec Albert Barranco. Robinson est connu pour son temps avec «Femmes et hommes et vice versa»précisément le concours auquel leur participation a été rendue publique. Barranco a des querelles ouvertes avec Violeta Mangriñán, qui était son prétendant, et il est très probable qu’ils seront réglés à leur retour de l’île.

